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Формула 1 / Новость

«Льюис нового поколения». Кэри и Тодт оценили преемников Хэмилтона

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«Льюис нового поколения». Кэри и Тодт оценили преемников Хэмилтона
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 10:05

Руководство Формулы 1 и FIA верит, что молодые пилоты смогут заменить Льюиса Хэмилтона.

Шестикратному чемпиону Формулы 1 Льюису Хэмилтону в январе исполнится 35 лет. Однако глава Ф1 Чейз Кэри надеется, что это не подвигнет пилота Mercedes к уходу из чемпионата.

«Я надеюсь, Льюис будет выступать вечно, – сказал Кэри. – Он невероятный чемпион, его успех говорит сам за себя. Наш спорт строится на героях, а он – непревзойденный герой в нашем спорте. Повторюсь: мы надеемся, что он будет выступать всегда. Но, наверное, такого не будет. Однако, перед ним еще лежат какие-то цели, и мы хотим посмотреть, как он будет их достигать».

В то же время президент FIA Жан Тодт полагает, что среди молодых гонщиков Ф1 достаточно талантов, способных заменить Хэмилтона на вершине.

«Фантастика иметь такого человека и такой талант, как Льюис, – сказал Тодт. – Но это часть истории автоспорта. В каждое десятилетие есть свои таланты. До Льюиса был Михаэль [Шумахер], а началось все с [Хуана Мануэля] Фанхио, [Джима] Кларка, [Джеки] Стюарта. У нас всегда были восхитительные таланты, и однажды Льюис уйдет, и утвердится новый талант. 

Ферстаппен, Леклер, новички – им помогают машины, но пилоты вроде Норриса, Расселла, Гасли тоже очень талантливы. Появится Льюис нового поколения».

В 2019 году Шарль Леклер стал шестым самым молодым пилотом, поднявшимся на подиум Ф1, став третьим на Гран При Бахрейна. А Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Карлос Сайнс составили самый молодой подиум в истории на Гран При Бразилии. Кэри счел расцвет молодых гонщиков в прошедшем сезоне невероятным.

«Я не могу припомнить год, когда подборка молодых пилотов была шире и глубже, чем сейчас, – заявил босс Ф1. – Перед ними лежит невероятное будущее. Надеюсь, они получат шансы побороться с Льюисом.

Когда мы пришли [в Ф1], были GP2, Формула 3, GP3 – отдельные, плохо координированные серии, которые поставляли пилотов в Ф1. Мы попытались создать более подходящую пирамиду. И мы хотим укрепить ее, убедиться, что она дает шансы молодым пилотам становиться чемпионами».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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