«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes
По мнению немецкого эксперта, если обещанные обновления не смогут серьезно добавить скорости черной машине W14, семикратный чемпион мира может окончательно потерять веру в команду
Льюис Хэмилтон не был на вершине подиума с декабря 2021 года, а единственную победу Mercedes в сезоне-22 принес его напарник Джордж Расселл – и сложно сказать, какой из этих фактов сильнее огорчает самого успешного пилота в истории Больших Призов.
История с продлением контракта британца уже превратились в мыльную оперу – на словах они с Mercedes давно готовы продолжить отношения, но на деле уже полгода ситуация не сдвигается с мертвой точки.
В нынешнем сезоне машина Mercedes W14 не позволяет бороться с лидерами из Red Bull – в команде признали ошибки при ее конструировании и готовят серьезный пакет обновлений к предстоящему этапу в Имоле.
Экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер предупредил команду, что эффективность новинок напрямую связана с тем, захочет ли Льюис оставаться в Брэкли.
«Они вернутся в Европу с совершенно новой концепцией шасси, – объяснил немец в интервью Sport1. – И я ожидаю от них значительного шага вперед. Если же нет – у команды серьезные проблемы.
Возможно, дело не только в [ошибочной] концепции, а в каких-то внутренних проблемах, неверно поставленных целях и не тех стандартах.
И тогда Льюису это совсем не понравится. Он не привык к отсутствию побед. Ему необходимо внимание болельщиков, которое он получал по ходу всей карьеры.
В Майами он финишировал позади Джорджа Расселла, а это самое страшное наказание, если вас зовут Льюис Хэмилтон»
Сейчас Хэмилтон идет четвертым в общем зачете Ф1 – по итогам пяти Гран При у него 56 очков. Расселл заработал 40, однако такой результат связан со сходом в Мельбурне, где гонщик лидировал после старта.
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, на представлении пилотов
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?
Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника
Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника Слухи: Ферстаппен захотел нового напарника
Ральф Шумахер: Если Перес поругается с Максом – его сразу уволят
Ральф Шумахер: Если Перес поругается с Максом – его сразу уволят Ральф Шумахер: Если Перес поругается с Максом – его сразу уволят
Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»
Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой» Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами? Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14
«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14 «Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14
Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами Раскрыто: какие именно новинки Ferrari привезла в Майами
Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?
Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda? Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?
«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes
«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes «Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей Техника: как команды Ф1 дорабатывают машины без новых деталей
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.