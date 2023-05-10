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«Льюис не вынесет без побед и внимания». Шумахер предупредил Mercedes

По мнению немецкого эксперта, если обещанные обновления не смогут серьезно добавить скорости черной машине W14, семикратный чемпион мира может окончательно потерять веру в команду

Александр Кабановский
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Льюис Хэмилтон не был на вершине подиума с декабря 2021 года, а единственную победу Mercedes в сезоне-22 принес его напарник Джордж Расселл – и сложно сказать, какой из этих фактов сильнее огорчает самого успешного пилота в истории Больших Призов. 

История с продлением контракта британца уже превратились в мыльную оперу – на словах они с Mercedes давно готовы продолжить отношения, но на деле уже полгода ситуация не сдвигается с мертвой точки. 

В нынешнем сезоне машина Mercedes W14 не позволяет бороться с лидерами из Red Bull – в команде признали ошибки при ее конструировании и готовят серьезный пакет обновлений к предстоящему этапу в Имоле.

Экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер предупредил команду, что эффективность новинок напрямую связана с тем, захочет ли Льюис оставаться в Брэкли.

«Они вернутся в Европу с совершенно новой концепцией шасси, – объяснил немец в интервью Sport1. – И я ожидаю от них значительного шага вперед. Если же нет – у команды серьезные проблемы. 

Возможно, дело не только в [ошибочной] концепции, а в каких-то внутренних проблемах, неверно поставленных целях и не тех стандартах. 

И тогда Льюису это совсем не понравится. Он не привык к отсутствию побед. Ему необходимо внимание болельщиков, которое он получал по ходу всей карьеры.

В Майами он финишировал позади Джорджа Расселла, а это самое страшное наказание, если вас зовут Льюис Хэмилтон»

Сейчас Хэмилтон идет четвертым в общем зачете Ф1 – по итогам пяти Гран При у него 56 очков. Расселл заработал 40, однако такой результат связан со сходом в Мельбурне, где гонщик лидировал после старта. 

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

 

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