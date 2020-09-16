«Льюис не согласится». Альберс не верит в дуэт Ферстаппена и Хэмилтона
Экс-пилот Ф1 полагает, что шестикратный чемпион испугается пары с гонщиком Red Bull
По итогам Гран При Тосканы Макс Ферстаппен на 80 очков отстал от Льюиса Хэмилтона в чемпионате. Немецкие СМИ сообщили, что голландец разочаровался в Honda и хочет теперь выступать с Хэмилтоном в одной команде.
Однако соотечественник Ферстаппена и бывший пилот Формулы 1 Кристиан Альберс уверен, что британец не пойдет на такое партнерство, а все остальные команды уступают Red Bull.
«Даже если бы в Mercedes было свободное место, могу вас заверить, Льюис никогда бы не согласился на то, чтобы Макс выступал с ним, – сказал Альберс в подкасте De Telegraaf. – Считаю, Макс сделал лучший выбор с Red Bull, потому что эта команда не перестает сражаться.
В прошлом году они постоянно делали обновления. Просто так они не сдаются, это боевая команда, они хотят стать лучшими.
Мне кажется, Макс сейчас в лучшей команде. Других вариантов у него нет, отрыв Red Bull ото всех остальных велик».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
|Автор
|Иван Матушкин