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Формула 1 / Комментарий

«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма

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«Льюис, не причиняй боль другим. И перестань завидовать». Экклстоун жестко ответил Хэмилтону на тему расизма
Автор:
, шеф-редактор
23 июл. 2020 г., 14:30

Бывший глава Формулы 1 публично обратился к действующему чемпиону мира

Берни Экклстоун ответил на обвинения Льюиса Хэмилтона в пренебрежении к расизму. Гонщик назвал 89-летнего предпринимателя «невежественным» и «необразованным» за то, что Экклстоун допустил: в отдельных случаях в чернокожих людях может быть больше расизма, чем в белых. Теперь Берни использовал газету Daily Mail, чтобы опубликовать подробный ответ Хэмилтону.

Motorsport.com публикует полный перевод этого обращения без сокращений. Вот что написал Экклстоун:

«Льюис мог бы начать с того, что рассказал бы всем: в командах Формулы 1 работают не только белые. И каждому предоставляются равные возможности.  

Льюис, ты говоришь, что я невежественный и необразованный. Строго говоря, у меня тот же уровень образования, что и у тебя. Но по крайней мере у меня есть причина: я ходил школу во время войны. Это были не лучшие условия для посещения школы.

Тебе повезло, что я не получил образования: если бы я был достаточно образован, возможно, Формула 1 не стала бы такой, как сейчас – и ты не смог бы использовать ее для получения тех привилегий, что сейчас имеешь. Да, я тоже хорошо заработал на Формуле 1. Разница в том, что я начал зарабатывать деньги до того, как попал в Ф1.

Когда ты выиграешь очередной чемпионат мира, это произойдет благодаря твоему таланту, а также благодаря тому, что ты в удачное время оказался в удачном месте. Как и все успешные люди ты добился успеха благодаря щепотке удачи и тяжелой работе. При этом ты особенный гонщик и особенный человек.

Постарайся не думать о том, какого цвета твоя кожа. Подумай о том, какого цвета твой разум. Мы все люди; нами движут одни и те же устремления. Мы мыслим схожим образом. Перестань завидовать. Просто стань лучше как человек.

У каждого из нас есть нечто, что отличает нас от остальных. Кто-то меньше ростом; кто-то, напротив, выше. Есть худые и есть толстые. Есть те, кто выглядит более привлекательно, чем прочие. Используй это для того, чтобы порадовать себя – но не причиняй боль другим.

Мы все родились одним способом. И мы все живем в одном обществе. Что касается моих чувств по отношению к чернокожим, то я отменил гонку Формулы 1 в ЮАР после того, как белый житель этой страны убил чернокожего журналиста за его слова.

Во время гоночного уик-энда мне предоставляли машину с водителем. Как-то раз мы ехали на трассу вместе с гонщиком Формулы 1 Йохеном Риндтом. Мы увидели, как по дороге идет чернокожий человек, а белый водитель открыл окно машины и тростью ударил этого человека, чтобы столкнуть его на обочину.

Я немедленно потребовал остановить машину. Мы с Йохеном выставили водителя из машины. Вместо него мы посадили внутрь того чернокожего человека, который получил удар, и отвезли его в безопасное место – туда, где он мог выйти из машины без риска для себя.  

За это меня почти арестовала полиция. Мне пришлось объяснять полицейским некоторые вещи, которые они не хотели понимать.

Со мной случалось множество инцидентов наподобие этого. Жизнь вообще несправедлива. И нам нужно образовывать молодое поколение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Берни Экклстоун
Автор Антон Погорельский

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