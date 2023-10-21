Льюис назвал доработанное днище одной из лучших новинок Mercedes за два года

Льюис Хэмилтон показал третий результат в квалификации Гран При США, уступив всего 0,139 секунды поулу Шарля Леклера из Ferrari – и девять тысячных гонщику McLaren Ландо Норрису.

Как рассказал Льюис, такой результат в значительной степени стал возможен благодаря пакету обновлений, который его команда Mercedes привезла в Техас.

Хэмилтон объяснил, что далеко не всегда установку новых деталей можно ощутить из кокпита – но в этот раз улучшение проявило себя очень отчетливо.

«Не знаю, можно ли это назвать знаковым событием в преддверии нового сезона, но мы продолжаем экспериментировать, все лучше понимаем машину и то направление, в котором с ней надо работать, – объяснил пилот. – Это правда: то днище, которое команда подготовила к этому этапу, не привело к радикальным переменам.

Новинки всегда привлекают большое внимание, но ведь во всем остальном машина осталась прежней. Есть еще очень много областей, где мы можем стать сильнее.

В то же время, нынешний пакет – это явный шаг вперед. На самом деле, за два последних года это один из немногих случаев, когда я действительно ощущаю прибавку. Это здорово – если получится добиться такого результата еще два или три раза, мы станет по-настоящему быстры.

И я уверен, что парням [из команды] такое под силу».

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Фото: Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

При этом Льюис признал, что пока сложно оценивать, как обновленная W14 поедет в гонках.

«Говорить об этом слишком рано, – объяснил семикратный чемпион. – Мы просто не успели провести [в тренировке] ни одной длинной серии, так что я не готов делать выводы.

Возможно, в этот раз шансы будут повыше, так как никого из пилотов Red Bull нет в первой тройке. Обычно они просто скрываются впереди, а тут, быть может, получится побороться.

Надеюсь, мы втроем [с Шарлем Леклером и Ландо Норрисом] устроим славное сражение».

Со дня последней победы Mercedes в Ф1 прошел уже практически год, а сам Хэмилтон не поднимался на вершину пьедестала с 5 декабря 2021-го.