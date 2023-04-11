«Льюис начал психологические игры». Эксперт о пилотах Mercedes

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Два британских пилота стали напарниками по Mercedes в начале 2022 года. Из-за неудачной машины Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом поначалу были далеко от лидеров и смогли вмешаться в их борьбу только во второй половине осени. Единственную победу команде в итоге принес не обладатель семи титулов, а его молодой напарник.

В новом чемпионате Джордж уже трижды брал верх в квалификационных дуэлях. По очкам он уступает Льюису, но если бы не поломка в Мельбурне, гонщики были бы в таблице примерно вровень.

После того, как Хэмилтон не испытывал внутренней конкуренции на протяжении пяти лет выступлений в паре с Валттери Боттасом, сейчас он явно не может ощущать прежнего комфорта. Неудивительно, что гонщик уже начал попытки ослабить внутреннего соперника – это отметил Том Кларксон, который ведет официальные пресс-конференции Ф1 по ходу уик-эндов Гран При.

«Я обратил на это внимание после квалификации в Австралии, – рассказал он, будучи гостем подкаста F1 Nation. – Понятно, что поул выиграл Макс [Ферстаппен], а пилоты Mercedes стали вторым и третьим.

И каждый раз, когда вопрос был адресован им обоим, Льюис с радостью давал Джорджу возможность ответить. Тот словно выступал официальным спикером команды на этой пресс-конференции.

Меня заинтересовало, почему Льюис сидит с улыбкой, чуть откинувшись назад, и никак не пытается изменить такую ситуацию. Но, похоже, он решил не размениваться на такие мелочи.

Сложилось впечатление, что Льюис осознанно дал Джорджу возможность ощутить себя лидером – чтобы затем нанести удар в самый важный момент, когда будет включен секундомер.

Не знаю, о чем он думал в тот момент. Но было очень интересно наблюдать, как он по собственной воле отдал Джорджу инициативу».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл поддержал предположение о психологических играх.

«Гонщики всегда соперничают, – объяснил он. – Это отчасти политический вопрос. Все знают, что в любой команде идет борьба за влияние. И Джордж уже стал [для Mercedes] ценным активом. Он справляется действительно здорово.

При этом он выполняет всю сложную работу. Льюису это уже не нужно. В команде и так знают, что если он увидит даже крохотный шанс, то сразу вернется в свою наилучшую форму и будет творить удивительные вещи.

Джорджу это тоже по силам. Но он еще должен это доказать.

Думаю, Льюис прекрасно читает всю эту ситуацию и думает: "Давай, Джордж, вкалывай. Твои силы не бесконечны".

Ведь Расселл, кроме того, является сопредседателем [ассоциации пилотов] GPDA, у него там большая нагрузка.

Льюис же всегда старается по максимуму отстраниться от посторонних дел, освободив как можно больше времени».

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images