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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Льюис извинился перед командой за ругань по радио

Гонщик рассказал, что даже не запомнил слова, сказанные в эмоциональный момент гонки

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Льюис извинился перед командой за ругань по радио
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Когда на трассу Гран При Нидерландов незадолго до финиша выехала машина безопасности, тактический штаб Red Bull скомандовал лидирующему Максу Ферстаппену ехать в боксы за свежими сликами.

После этого пилоты Mercedes оказались на двух первых позициях. Спустя круг Джорджу Расселлу тоже провели пит-стоп, а вот Льюис Хэмилтон остался первым на старом комплекте. 

Однако на рестарте Ферстаппен сразу же опередил британца, а в итоге и Льюис и вовсе финишировал только четвертым.

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На оставшихся до финиша кругах Льюис был крайне недоволен. Он сказал по радио: «Парни, я просто не могу поверить, что вы так за***ли мою гонку. Не могу передать, насколько я сейчас зол». 

Однако чуть позже, приведя эмоции в порядок, гонщик принес свои извинения. 

«Мои эмоции хлестали через край, – признался гонщик на медиа-брифинге. – Я должен извиниться перед командой, так как сам даже не помню, что говорил. Сказанное моментально вылетело у меня из головы. 

Думаю, они и сами отлично знают, какую страсть я испытываю. А сам я предпочитаю считать, что сейчас наш стакан наполовину полон. После сложностей предыдущей гонки сейчас мы вновь бились с Red Bull, во многих моментах гонки были быстрее их. 

Без машины безопасности мы бы серьезно поспорили с ними за победу, проведя на пит-стоп меньше. Не думаю, что остальным это было сегодня под силу. 

Так что позитива в этот раз много, наша машина наконец-то поехала. Если в предстоящих гонках эта картина сохранится, мы будем дышать им в затылок и спорить за победы».

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