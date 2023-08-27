Льюис: Если бы я стартовал не 13-м, то бился бы с Ферстаппеном
По словам пилота Mercedes, только неудачное начало гонки в Зандфорте не позволило ему финишировать выше шестого места
После неудачной субботы Льюис Хэмилтон стартовал в голландском Гран При только с седьмого ряда – причем сам гонщик говорил, что у его Mercedes просто не было скорости, чтобы претендовать на что-то большее.
Но днем позже семикратный чемпион мира выглядел намного увереннее: даже несмотря на тактические промахи команды, он финишировал на шестой позиции.
Когда после старта над «Зандфортом» пошел дождь, Льюису только на третьем круге поставили промежуточную резину. Он откатился на последнюю 20-ю позицию, но сумел отыграться.
«Если бы мы все сделали правильно, то по чистому темпу я смог бы побороться с парой лидеров, – сказал Хэмилтон после финиша в интервью Sky Sports. – Скажу откровенно – мы могли поспорить с Максом.
На сухой трассе мы почти не уступали им. Не стану говорить, что нам удалось бы победить, но мы могли оказаться совсем рядом».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, на пит-лейне
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Он добавил: «Вчера ощущения были ужасными, но сегодня мы смогли взять реванш. Машина ехала куда лучше, и я обогнал множество соперников. Если бы не позиция на трассе, можно было бы потягаться с Максом.
Но когда стартуешь 13-м, а в какой-то момент едешь самым последним, то итоговое шестое место можно назвать вполне позитивным результатом».
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