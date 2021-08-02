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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

Автор:
, Ответственный редактор

Главный судья Ф1 Майкл Маси рассказал о деталях правил на случай необычного развития событий

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

После аварии в первом повороте Гран При Венгрии гонку остановили, а к моменту рестарта асфальт уже высох настолько, что изначально выбранные командами промежуточные шины явно не были оптимальными.

Поэтому после прогревочного круга все пилоты направились в боксы для пит-стопа – за исключением Льюиса Хэмилтона, который единственный поехал на решетку. 

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В соответствии с правилами гонщики могут покинуть пит-лейн только после того, как последняя из машин, стартовавших с решетки, пересечет линию выезда из боксов. Именно так было и в этот раз.

После финиша у руководителя гонок Ф1 Майкла Маси спросили, а как бы действовали судьи, если бы Льюис вместе с остальными решил сменить резину. 

«Этого не произошло, но порядок был бы следующим, – ответил австралиец. – Как только последняя машина оказалась бы на пит-лейне, была бы инициирована обычная стартовая процедура с красными огнями.

Одновременно с тем, как они погаснут, был бы открыт и выезд с пит-лейна, который гонщики покидали бы в порядке очередности».

Он добавил: «Вне зависимости [от того, заехали ли гонщики на пит-лейн], с нашей стороны есть определенные порядок действий, который в любом случае выполняется». 

Motorsport.com попросил Маси уточнить, будут ли после венгерского прецедента внесены какие-то изменения в регламент.

«Никто не мог предположить такого развития событий, – ответил тот. – Сейчас мы хотим, чтобы все успокоилось, и уже после этого обсудим этот вопрос со спортивными директорами команд. 

Из того общения, что у нас уже было, я могу сделать вывод, что некоторые из них не видят в случившемся ничего плохого».

Говоря о своих личных впечатлениях от вида одной машины на стартовой решетке, Майкл отметил: «Честно говоря, не сразу поверил в происходящее. Никогда не видел ничего подобного прежде».

Дополнительная информация: Адам Купер

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