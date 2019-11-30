«Льюис будет доступен? Это прекрасно». Бинотто о составе Ferrari после 2020-го

В сезоне 2020 года составы ведущих команд Ф1 останутся неизменными. Однако контракты на 2021 год есть далеко не у всех гонщиков. В частности, нового соглашения пока нет у Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, хотя команда Mercedes наверняка попробует оставить шестикратного чемпиона в своих рядах.

При этом новый технический регламент, который вступает в силу как раз в 2021 году, может изменить расстановку сил в чемпионате и теоретически привести к неожиданным поворотам сюжера на трансферном рынке.

Накануне Гран При Абу-Даби глава Ferrari Маттиа Бинотто не исключил, что Хэмилтон может оказаться и в Скудерии.

«Льюис без сомнений является выдающимся, фантастическим пилотом, – сказал он. – И если кто-то скажет нам, что с 2021 года он станет доступен, то мы будем этому только рады. Но, честно говоря, пока рано принимать какие-либо решения.

Сейчас мы довольны нашими пилотами. Но, как всегда, по ходу следующего сезона наступит момент, когда нам предстоит начать обсуждение состава команды на 2021-й».

Действующий контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан на два ближайших сезона.