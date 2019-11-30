«Льюис будет доступен? Это прекрасно». Бинотто о составе Ferrari после 2020-го
Глава Скудерии рассказал, что в команде пока не задумывались о составе пилотов в долгосрочной перспективе, однако считают Льюиса Хэмилтона выдающимся гонщиком.
В сезоне 2020 года составы ведущих команд Ф1 останутся неизменными. Однако контракты на 2021 год есть далеко не у всех гонщиков. В частности, нового соглашения пока нет у Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, хотя команда Mercedes наверняка попробует оставить шестикратного чемпиона в своих рядах.
При этом новый технический регламент, который вступает в силу как раз в 2021 году, может изменить расстановку сил в чемпионате и теоретически привести к неожиданным поворотам сюжера на трансферном рынке.
Накануне Гран При Абу-Даби глава Ferrari Маттиа Бинотто не исключил, что Хэмилтон может оказаться и в Скудерии.
«Льюис без сомнений является выдающимся, фантастическим пилотом, – сказал он. – И если кто-то скажет нам, что с 2021 года он станет доступен, то мы будем этому только рады. Но, честно говоря, пока рано принимать какие-либо решения.
Сейчас мы довольны нашими пилотами. Но, как всегда, по ходу следующего сезона наступит момент, когда нам предстоит начать обсуждение состава команды на 2021-й».
Действующий контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан на два ближайших сезона.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
«Льюис будет доступен? Это прекрасно». Бинотто о составе Ferrari после 2020-го
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