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Формула 1 / Новость

«Льюис будет доступен? Это прекрасно». Бинотто о составе Ferrari после 2020-го

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«Льюис будет доступен? Это прекрасно». Бинотто о составе Ferrari после 2020-го
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
30 нояб. 2019 г., 07:36

Глава Скудерии рассказал, что в команде пока не задумывались о составе пилотов в долгосрочной перспективе, однако считают Льюиса Хэмилтона выдающимся гонщиком.

В сезоне 2020 года составы ведущих команд Ф1 останутся неизменными. Однако контракты на 2021 год есть далеко не у всех гонщиков. В частности, нового соглашения пока нет у Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, хотя команда Mercedes наверняка попробует оставить шестикратного чемпиона в своих рядах.

При этом новый технический регламент, который вступает в силу как раз в 2021 году, может изменить расстановку сил в чемпионате и теоретически привести к неожиданным поворотам сюжера на трансферном рынке.

Накануне Гран При Абу-Даби глава Ferrari Маттиа Бинотто не исключил, что Хэмилтон может оказаться и в Скудерии.

«Льюис без сомнений является выдающимся, фантастическим пилотом, – сказал он. – И если кто-то скажет нам, что с 2021 года он станет доступен, то мы будем этому только рады. Но, честно говоря, пока рано принимать какие-либо решения.

Сейчас мы довольны нашими пилотами. Но, как всегда, по ходу следующего сезона наступит момент, когда нам предстоит начать обсуждение состава команды на 2021-й».

Действующий контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан на два ближайших сезона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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