Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х Следующая / Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1 Новость

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Эрвин Ягги

Колумбийский экс-пилот Ф1 поделидся мнением о главных героях нынешнего сезона Ф1 и возможном исходе их борьбы

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

В этот уик-энд Хуан-Пабло Монтойя участвует в гонке «24 часа Ле-Мана», где выступает в категории LMP2 и в теории даже может завоевать «Тройную корону» – ранее колумбиец уже становился сильнейшим в Гран При Монако и «500 милях Индианаполиса».

В преддверии гонки участник 94 Гран При Ф1 рассказал читателям Motorsport.com о том, что думает о двух главных фаворитах нынешнего сезона Ф1 – Льюисе Хэмилтоне и Максе Ферстаппене. После первой половины сезона действующий чемпион опережает своего соперника на восемь очков. 

«Полагаю, Макс отлично выполняет свою работу, – сказал 45-летний Монтойя. – Но самое сложное для него в этом году – новый сценарий. 

Он всегда был примерно в той позиции, которая очень хорошо знакома мне самому. Раньше именно он старался догнать соперника, а теперь догоняют его самого. Мне кажется, что для него это очень здорово. 

Но дело в том, что если ты являешься ориентиром для остальных, то должен немного изменить собственный подход. Дело в том, что прежде твои соперники были не слишком агрессивными. Взять того же Льюиса – сейчас мы видим, что Льюис действует максимально агрессивно, он готов сражаться за каждое очко. Прежде у него всегда была самая быстрая машина, и он знал, что нет нужды рисковать, гонки и так складываются в его пользу. 

Потому сейчас, думаю, люди имеют возможность посмотреть на такого Льюиса, какого они не видели уже несколько лет. И это очень здорово». 

Хуан-Пабло Монтойя, ORECA 07 - Gibson №21 команды Dragonspeed USA, класс LMP2

Хуан-Пабло Монтойя, ORECA 07 - Gibson №21 команды Dragonspeed USA, класс LMP2

Фото: Райнер Эрнхардт

Монтойя провел параллели между собственными выступлениями в Ф1 и тем положением, в котором сейчас оказался Ферстаппен – объяснив, что тому стоит лучше контролировать эмоции.

«Я бы [в молодые годы] сделал точно так же, не убрал бы ногу с педали газа, – признался Хуан-Пабло, рассуждая об аварии на британском Гран При. – Вот сейчас я бы уже поступил иначе – сбросил скорость, зная, что моя машина быстрее. 

Мне это отлично знакомо, и Макс тоже имеет такой опыт: ты показываешь себя агрессором – и люди уступают. Но внезапно он открыл для себя, причем открыл самым неприятным образом, что Льюис больше не будет уступать».

Колумбиец добавил: «Надеюсь, что Макс все же сможет выиграть чемпионат, несмотря ни на что. Но вне зависимости от того, как все сложится, для него это будет крайне полезным опытом на будущее. Предсказывать итог сейчас очень сложно. 

Сейчас Mercedes постепенно набирает скорость. А Red Bull стоит чуть меньше говорить и сосредоточиться на делах. Случившееся в Сильверстоуне, конечно, выбило их из колеи. Но вместо того, чтобы просто делать свое дело, они начали пытаться что-то доказать».

Монтойя выступал в Ф1 с 2001 по 2006 годы. В составе Williams и McLaren он запомнился бойцовскими качествами – как в этом эпизоде с Ярно Трулли

Монтойя выступал в Ф1 с 2001 по 2006 годы. В составе Williams и McLaren он запомнился бойцовскими качествами – как в этом эпизоде с Ярно Трулли

Фото: Sutton Images

Поделились
Комментарии
Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Предыдущая новость

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Следующая новость

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

6 ч
2
Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

1 дн
3
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

4 ч
4
24 часа Ле-Мана

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

2 ч
5
Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

1 дн
Самое важное:
Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

2 ч
Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

4 ч
Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

6 ч
Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1
Формула 1

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

8 ч
Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал
Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

20 авг. 2021 г.
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Гран При Австрии
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Хуан-Пабло Монтойя Больше от
Хуан-Пабло Монтойя
Оборонительная DRS. Монтойя предложил Ф1 нововведение
Формула 1

Оборонительная DRS. Монтойя предложил Ф1 нововведение

Монтойя станет ведущим на Motorsport.tv
Формула 1

Монтойя станет ведущим на Motorsport.tv

20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах
Формула 1

20 сезонов McLaren-Mercedes в Формуле 1 в картинках и цифрах

Самое читаемое Сегодня

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только
Формула 1 Формула 1

«Думал, в Ф2 их хорошо готовят». Штайнер о пилотах, будущем Haas и не только

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Победители трех последних «Ле-Манов» попали в аварию на старте: видео

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал
Формула 1 Формула 1

Какой выигрыш дает одна продувка в трубе? Бинотто рассказал

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1 Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

На старте «Ле-Мана» одна машина зависла. В буквальном смысле

Самое важное:

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Формула 1 Формула 1

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул
Формула 1 Формула 1

Льюис агрессивен, Макс в новой роли. Монтойя оценил претендентов на титул

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х
Формула 1 Формула 1

Как испортить карьеру чемпиона Ф1 за две минуты? Пример из 90-х

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Андретти ищет возможность купить команду Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.