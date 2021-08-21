В этот уик-энд Хуан-Пабло Монтойя участвует в гонке «24 часа Ле-Мана», где выступает в категории LMP2 и в теории даже может завоевать «Тройную корону» – ранее колумбиец уже становился сильнейшим в Гран При Монако и «500 милях Индианаполиса».

В преддверии гонки участник 94 Гран При Ф1 рассказал читателям Motorsport.com о том, что думает о двух главных фаворитах нынешнего сезона Ф1 – Льюисе Хэмилтоне и Максе Ферстаппене. После первой половины сезона действующий чемпион опережает своего соперника на восемь очков.

«Полагаю, Макс отлично выполняет свою работу, – сказал 45-летний Монтойя. – Но самое сложное для него в этом году – новый сценарий.

Он всегда был примерно в той позиции, которая очень хорошо знакома мне самому. Раньше именно он старался догнать соперника, а теперь догоняют его самого. Мне кажется, что для него это очень здорово.

Но дело в том, что если ты являешься ориентиром для остальных, то должен немного изменить собственный подход. Дело в том, что прежде твои соперники были не слишком агрессивными. Взять того же Льюиса – сейчас мы видим, что Льюис действует максимально агрессивно, он готов сражаться за каждое очко. Прежде у него всегда была самая быстрая машина, и он знал, что нет нужды рисковать, гонки и так складываются в его пользу.

Потому сейчас, думаю, люди имеют возможность посмотреть на такого Льюиса, какого они не видели уже несколько лет. И это очень здорово».

Хуан-Пабло Монтойя, ORECA 07 - Gibson №21 команды Dragonspeed USA, класс LMP2 Фото: Райнер Эрнхардт

Монтойя провел параллели между собственными выступлениями в Ф1 и тем положением, в котором сейчас оказался Ферстаппен – объяснив, что тому стоит лучше контролировать эмоции.

«Я бы [в молодые годы] сделал точно так же, не убрал бы ногу с педали газа, – признался Хуан-Пабло, рассуждая об аварии на британском Гран При. – Вот сейчас я бы уже поступил иначе – сбросил скорость, зная, что моя машина быстрее.

Мне это отлично знакомо, и Макс тоже имеет такой опыт: ты показываешь себя агрессором – и люди уступают. Но внезапно он открыл для себя, причем открыл самым неприятным образом, что Льюис больше не будет уступать».

Колумбиец добавил: «Надеюсь, что Макс все же сможет выиграть чемпионат, несмотря ни на что. Но вне зависимости от того, как все сложится, для него это будет крайне полезным опытом на будущее. Предсказывать итог сейчас очень сложно.

Сейчас Mercedes постепенно набирает скорость. А Red Bull стоит чуть меньше говорить и сосредоточиться на делах. Случившееся в Сильверстоуне, конечно, выбило их из колеи. Но вместо того, чтобы просто делать свое дело, они начали пытаться что-то доказать».

Монтойя выступал в Ф1 с 2001 по 2006 годы. В составе Williams и McLaren он запомнился бойцовскими качествами – как в этом эпизоде с Ярно Трулли Фото: Sutton Images