После пары лет безоговорочного доминирования на трассах Гран При Льюис Хэмилтон. казалось, близок к решению о завершении карьеры. За два последних года британец одержал 22 победы в 39 гонках и пополнил свою коллекцию еще двумя титулами, сравнявшись с Михаэлем Шумахером.

Однако чемпионат-21 с самого начала пошел по иному сценарию. Пилоту Mercedes оказал серьезную конкуренцию Макс Ферстаппен, а неудача в Монако лишила Льюиса лидерства в общем зачете, чего не было с начала прошлого сезона.

Хорошо заметно, что реальная борьба сделала гонки вновь интересными для Хэмилтона – он намного реже говорит о посторонних вещах, которым уделял так много времени еще недавно, и радует болельщиков красивыми выступлениями.

Однако сам сэр семикратный настаивает, что вновь обрел интерес к Ф1 вовсе не из-за роста конкуренции.

«Я не думаю, что это из-за Макса или кого-то еще, – рассказал он в интервью Corriere della Sera. – Причина в том, что я каждый день открываю что-то новое в себе. Из-за карантина у меня есть больше времени, чтобы оттачивать свой талант, совершенствовать свое тело и ум.

Я всегда соревнуюсь сам с собой. Размышляю, как превзойти себя. Вспоминаю, каким был год назад, и рассуждаю, как одолеть семикратного чемпиона».

Он добавил: «Я не особенно оглядываюсь на соперников, но молодежь сейчас просто замечательная. Прежде всего речь о Ландо Норрисе, Джордже Расселле, Шарле Леклере и Карлосе Сайнсе. Карлос только перешел в Ferrari, а уже выглядит очень здорово, у них с Леклером сильный дуэт. Формула 1 в хороших руках, я предсказываю ей яркое будущее».

Позже Льюис все же признался, что и Ферстаппена оценивает весьма высоко: «У нас есть [взаимное уважение] на трассе и за ее пределами. И это не должно измениться. Он потрясающий гонщик, соперничество с ним приносит много удовольствия».

Британец, которому сейчас 36 лет, также отметил, что не собирается долго выступать в Ф1, следуя примеру Фернандо Алонсо или Кими Райкконена.

«Я очень рассчитываю, что к 40 годам уже не буду гоняться, – сказал Хэмилтон. – Есть так много других вещей, которыми я хочу заниматься, что продолжать карьеру будет сложно.

Но жизнь быстро меняется и часто преподносит нам сюрпризы. К примеру, я даже не ожидал, что этот сезон окажется настолько классным».