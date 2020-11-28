«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Даниил Квят может потерять место в Ф1 в 2021 году. Протеже Red Bull и Honda Юки Цунода считается главным кандидатом на роль напарника Пьера Гасли в AlphaTauri в следующем сезоне. Японцу для перехода в Ф1 осталось по сути лишь удостовериться, что у него достаточно баллов для получения суперлицензии.

Сам Квят уже неоднократно говорил, что пока не думал о том, где продолжит карьеру. Сперва россиянин хочет дождаться окончательного решения Red Bull. Тем не менее, он уверен, что варианты для продолжения карьеры у него обязательно будут.

«Люди звонят мне, причем, достаточно часто, – сказал он журналистам в субботу вечером. – Интерес есть, и я понимаю, что смогу выбрать самостоятельно, чем мне заняться в следующем году. Как я уже говорил, у меня был контракт с AlphaTauri на 2019 и 2020 годы. Это все. Потом мы хотели посмотреть, что будет дальше.

В Абу-Даби, независимо от чьих-либо решений, я буду сам решать, что делать со своей жизнью дальше, со своей карьерой. Посмотрим. Я все еще не знаю, чем займусь.

Конечно, приятно видеть интерес со стороны других людей. Я получил несколько звонков. Это хорошо. Приятно иметь в запасе интересные варианты. Это никогда никому не мешало. Так что в будущем все может сложиться весьма интересно. Я открыт ко всему. У меня нет никаких предпочтений в настоящий момент. Я пока фокусируюсь исключительно на предстоящих трех гонках здесь».

На уточняющий вопрос, значат ли его слова, что он точно не пропустит следующий гоночный сезон, Квят ответил: «Нет. Этого я не сказал. У меня есть варианты. И один из этих вариантов состоит в том, чтобы взять длительный отпуск и заняться чем-то еще. Тем, чем я не мог заниматься, пока выступал в Формуле 1».

Квят не стал исключать и вариант, что останется в структуре Red Bull в роли резервного пилота.

«Я об этом пока не думал, – сказал он, отвечая на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с Red Bull в статусе запасного гонщика. – Посмотрим, какие будут варианты в конце года. Тогда я просто смогу выбрать из того, что имеется в распоряжении. Выбрать то, что как мне кажется, я могу делать лучше всего.

Пока думать не о чем. Но я не собираюсь ничего исключать еще до того, как пришло время выбирать».