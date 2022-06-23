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Минувшей зимой команда Mercedes впервые с 2017 года сменила одного из гонщиков – место Валттери Боттаса занял молодой Джордж Расселл. Перемена оказалась не единственной: сам коллектив после восьми подряд побед в Кубке конструкторов из-за смены регламента съехал в середину пелотона.

Соперничество напарников пока складывается в пользу Расселла: тот лучше смотрится в квалификациях, чаще поднимается на подиум и заработал уже 111 очков против 77 у Хэмилтона.

Как рассказал Джордж, за прошедшие месяцы совместной работы с Льюисом он многому научился у семикратного чемпиона, сумев увидеть то, что прежде было скрыто от его глаз.

«Думаю, лично на меня сезон начался вполне неплохо, – сказал 24-летний гонщик в интервью пресс-службе Ф1. – Конечно, всегда есть возможность прибавить в определенных областях, но я нахожусь в привилегированном положении, будучи в одной команде с Льюисом и имея возможность учиться у него.

Я смотрю, как он работает, как выстраивает взаимодействие с инженерами, как поддерживает мотивацию во всей команде. Такие вещи очень вдохновляют.

Если говорить о технической стороне дела, то его подход впечатляет. Многие люди, наверное, просто не представляют и не могут оценить этого».

Оценивая свои выступления в Mercedes, Расселл добавил: «Конечно, всегда есть возможность добиться большего, но если рационально взглянуть на ход нынешнего сезона, я не вижу, где бы мы могли выступить существенно сильнее. Пожалуй, за исключением Бахрейна мы в каждой гонке финишировали так высоко, как только было возможно».

Сам Джордж во всех девяти прошедших Гран При заканчивал дистанцию в первой пятерке – такое не удалось больше никому, включая даже Льюиса и пилотов Red Bull с Ferrari.

«Всегда надо искать позитив, – объяснил Расселл, – и смотреть на вещи рационально. Нельзя расстраиваться, если в этом сезоне мы не выигрываем гонку: техника пока этого не позволяет. Но мы в фазе развития машины, потому смотрим вперед с оптимизмом.

Сейчас надо зарабатывать все возможные очки и надеяться, что мы прибавим в скорости и позже сможем биться за победы».

Последний раз Mercedes стала сильнейшей в Ф1, когда Льюис Хэмилтон в начале декабря прошлого года выиграл в Джидде.

Обрыв проводов, отключение электричества и прочие "радости" загородной жизни мешают следить за гонками? Есть способ подстраховаться.