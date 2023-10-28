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«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами

Шарль Леклер стал главным героем квалификации в Мехико – хотя еще за день до этого уверял, что подобное практически нереально

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Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

«Будет огромной неожиданностью, если и здесь мы сможем завоевать поул», – эти слова Шарль Леклер сказал после пятничных тренировок в Мексике, несмотря на третий результат. 

Но прошли сутки – и пилот Ferrari выиграл квалификацию, опередив своего напарника по Ferrari Карлоса Сайнса и лидера Red Bull Макса Ферстаппена. 

На прямой вопрос, догадывался ли он о реальном темпе своей Ferrari гонщик ответил: «Даже близко нет. Знаете, уже второй этап подряд мы говорим, что темпа нет [а потом берем поул]. Люди просто перестанут нам верить. Но это совершенно искренне, я совсем не рассчитывал на поул.  

Даже после финальной тренировки мы думали, что отстаем. Но по какой-то причине все сложилось воедино. Попытка прошла хорошо, новые шины сработали, мы ощутимо прибавили. 

Теперь надо конвертировать наш поул в завтрашнюю победу, что будет очень непросто. Не знаю, получится ли, но мы сделаем все возможное».

Шарль добавил: «Не уверен, что первая позиция – самая лучшая здесь для старта (из-за продолжительного разгона до первого поворота – прим.ред.). Но я все равно рад завоевать поул. А завтра надо довести работу до конца».

Пилоты Ferrari не выигрывали в Мехико с 1990 года, когда сильнейшим стал Ален Прост, причем с 13-го места на решетке. 

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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