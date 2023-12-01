«Люблю его». Джордан выделил одного из гонщиков нынешней Ф1
По мнению бывшего главы побеждавшей команды Ф1, по итогам прошедшего сезона особенного внимания заслужили выступления дебютанта Оскара Пиастри
В последнее время новичкам редко удается проявить себя в Формуле 1. Из тех, кто недавно приходил в чемпионат мира, несколько человек уже покинули его, а другие хоть и продолжают пока выступления, но никак не сумели проявить себя.
Едва ли не единственным исключением в нынешнем десятилетии стал Оскар Пиастри – молодой австралиец, контракт которого McLaren прошлой осенью в суде отспорила у Alpine, смог сразу поехать быстро и добился нескольких серьезных результатов, главным из которых стала победа в спринте Гран При Катара.
Оскар выглядел достойно на фоне своего более опытного напарника Ландо Норриса и завершил дебютный сезон Ф1 девятым в общем зачете.
Его выступления не идут ни в какое сравнение с тем, что удалось добиться двум другим новичкам – Нику де Врису, которого вовсе выгнали из AlphaTauri после середины сезона, и Логану Сардженту.
Рассуждая об этом в подкасте Formula For Success, экс-пилот Больших Призов Дэвид Култхард отметил: «Очень здорово видеть, как сильно Оскар смотрится на фоне Ландо…»
Шотландца перебил его соведущий Эдди Джордан: «Я просто люблю его! Он выступает за команду, которая для меня является давним соперником. Это позволило мне критически относиться к ним и сформировать очень ясное мнение.
Это же касается и впечатлений от прошедшего сезона. Могу сказать совершенно точно, что их [McLaren] выступления стали глотком свежего воздуха.
Оскара я вообще считаю сенсацией. Когда приходит новичок и демонстрирует такие результаты в сравнении с кем-то, кто обладает талантом уровня Ландо Норриса, это сразу показывает, насколько человек быстр».
Фото: Sutton Images
Ведущие Channel 4 Марк Уэббер, Дэвид Култхард и Эдди Джордан
Ирландец продолжил: «Их машина отличается отличным балансом. И могу вас заверить, в новом сезоне они смогут удивить многих.
Для меня станет большим сюрпризом, если Оскар не прибавит еще. Как я могу себе представить, [менеджеры пилота] Энн и Марк Уэбберы ведут активную работу, чтобы создать ему правильные рабочие условия.
Должен сказать, они очень грамотные и умные люди, знающие свое дело».
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