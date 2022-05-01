Любитель, едва не обогнавший Сенну. Воспоминания Рика Морриса

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Впервые этот материал появился на Motorsport.com шесть лет назад, 1 марта 2016 года. Спустя шесть лет мы повторно публикуем статью в память о Бразильском волшебнике Айртоне Сенне.

Возможно, вы никогда не слышали о Рике Моррисе. Карьера этого британского гонщика целиком связана Формулой Ford, и его имя нельзя назвать широко известным. Тем не менее, в начале 80-х именно этот человек был настоящей занозой для будущей легенды Формулы 1 – молодого Айртона Сенны.

На дворе был 1981 год. Движимый мечтой о Больших Призах, Сенна переехал из Бразилии в Великобританию, и стал заводским гонщиком сильнейшей команды в чемпионате Формулы Ford 1600 – Van Diemen.

К тому времени Моррис уже стал одним из лидеров европейского первенства. Гоняться он начал еще в начале 70-х, а в 1975 году попал в заводской коллектив Hawke. В 1980-м его переманила к себе команда Royale, где Моррис стал выступать под началом молодого перспективного инженера Пэта Симондса – того самого, что сейчас занимает пост технического директора команды Williams в Формуле 1.

В 81-м Моррис пошел на повышение и получил статус заводского гонщика Royale, а его главной целью в новом сезоне было опередить Van Diemen и их ведущего пилота – талантливого картингиста Айртона Сенну.

Айртон Сенна, Рик Моррис, Альфонсо Толедано. Этап Формулы Ford 1600 в Олтон-Парке. 1981 год

«Весь год я провел в борьбе с Альфонсо Толедано и Сенной, – начал Моррис свой рассказ о сезоне-1981. – Моя машина была лучше на скоростных трассах: я выиграл в Тракстоне, победил в обеих гонках в Сильверстоуне, дважды опередил Айртона в Брэндс-Хэтче.

В борьбе Сенной у нас регулярно доходило до контактов. Он показал себя настоящим засранцем по ходу того года – эгоцентричным до мозга костей. "Рик, ты заблокировал меня!" – не раз возмущался он. Но я не тушевался.

Мы звали его Гарри, потому что так почему-то звал Айртона его механик – легендарный длинноволосый Пэдди из Van Diemen».

Урок настойчивости

Как вспоминает Моррис, борьба с Сенной требовала неустанных усилий. Бразилец был талантлив, одержим работой над собственной техникой – и никогда не сдавался. Моррису приходилось играть по тем же правилам, если он хотел конкурировать с таким оппонентом.

«В Van Diemen часто оставались на трассе в Снеттертоне после половины шестого вечера, когда все остальные разъезжались, замученные днём тестов, по домам – трасса оставалась в их распоряжении на полчаса или 45 минут. И они наматывали круг за кругом.

Это меня многому научило. Там был поворот Russel – скоростная шикана с бордюрами по обеим сторонам. Как-то я сообразил, что если настроить подвеску не слишком жестко, то эту шикану можно пройти "в пол". Да, заднице придется потерпеть, потому что машина будет прыгать на поребриках, но так я мог не отстать от Van Diemen.

Они всегда отрывались в шпильке перед мостом. Особенно это хорошо удавалось Айртону с его опытом гонок в картинге. Он великолепно выходил из той шпильки. А я просто не мог – на Royale мне не хватало сцепления с трассой. Но я приближался к нему в повороте Coram, затем еще ближе в Russel, после которого уже висел у него на хвосте на главной прямой.

Так я научился тому, что решение есть всегда. Если ты проявишь достаточную настойчивость, то всегда найдешь его».

Напряженные отношения

Чемпионом в 1981 году стал Сенна. Однако от непростого сражения с британцем у Айртона осталось горькое послевкусие.

Большего всего Сенну раздражало, что Моррис не был профессиональным гонщиком. К своим двадцати годам он обзавелся семьей и ходил на обычную работу, а Сенна уже решил посвятить всю свою жизнь целиком автоспорту – и ему совсем не был по душе, что его заставляет выкладываться какой-то любитель.

«В тот период, когда мы гонялись с Айртоном, я как-то раз выиграл заезд в Брэндс-Хэтче. И у меня сохранилась фотография после той гонки, на которой видно, что он просто вне себя. Позже он подписал для меня эту фотографию и сказал: "Ненавижу тот эпизод". Он не терпел, когда кто-то осложнял ему жизнь на трассе».

Айртон Сенна и Рик Моррис. Этап Формулы Ford 1600 в Брэндс-Хэтче. 1981 год

Как только Сенна и Моррис перестали бороться друг с другом за победы, их отношения сразу изменились.

«В итоге мы все-таки стали друзьями, но только когда закончился сезон 1981 года, и Айртон перешел в двухлитровую Формулу Ford. Мы сблизились во многом благодаря [бразильскому гонщику] Маурисиу Гужельмину. Мы были с ним хорошими приятелями.

Он тоже был очень талантлив, но совершенно другого склада характера, чем Айртон. И хотя мы с ними порой также боролись до последнего, все-таки с Маурисиу мы были друзьями. Он не из тех, кто может подойти и обматерить тебя. Он был хорошим парнем.

Они жили вместе с Сенной в одном доме, так что в 82-м я часто встречался с Айртоном. Он выступал в двухлитровой Формуле Ford, и если наши гонки не пересекались, то вполне мог приехать и посмотреть, как мы гоняемся с Гужельмином в Формуле Ford 1600.

У меня сохранилась фотография, на которой мой сын Стив, родившийся в 81-м, сидит на плечах у Айртона в паддоке в 1982 году. И у Айртона на лице широкая улыбка. Он любил детей.

Его жена Лилиан приехала вместе с ним в 81-м, но местная погода ей пришлась не по душе, она не любила холод. Вскоре они развелись. Она была приятной, но очень тихой девушкой. А Айртон совсем не думал о своей жене. Все, что занимало его мысли – гонки. Он был невероятным эгоистом».

Было ли уже в тем годы очевидно, чего сможет добиться Сенна в будущем?

«Наверное, но таких способных ребят в гонки приходит очень много, – отметил Моррис. – Он, безусловно, в то время был лучшим. Но я не предполагал, что он станет легендой».

Старые-добрые времена

С тех пор, как Моррис начал свою карьеру, минуло уже четыре десятилетия, но он продолжает участвовать в гонках. Рик регулярно летает из Великобритании в Южную Африку, где выходит на старт гонок современной Формулы Ford, и недавно посетил Австралию, где участвовал в историческом заезде на Филлип-Айленде.

Моррис признал, что за прошедшие годы автоспорт серьезно изменился.

В конце 70-х и начале 80-х младшие формульные серии переживали настоящий расцвет. У таких чемпионатов, как Формула Ford, не было единого производителя шасси, и это давало самым разным конструкторам возможность открывать собственные заводские команды и приглашать молодых талантливых пилотов.

Между производителями кипела настоящая гонка вооружений, но юные и способные пилоты вполне могли развиваться внутри таких коллективов, не принося в команду огромные бюджеты.

Рик Моррис. 2016 год

«Мы жили этими машинами. Очень много времени я работал заводским гонщиком и тест-пилотом Hawke, PRS, Reynard, Royale. Мы проводили тесты по несколько раз в неделю.

Не скажу, что я был занят этим все время – у меня была обычная работа, которая позволяла выплачивать кредит за квартиру, – но многое в то время было иначе.

В мои годы на первом плане был талант. Нельзя было купить самый мощный в пелотоне двигатель или лучшую машину – таких просто не было. Техника была простой, ее инженерная составляющая оставалась на самом базовом уровне.

Начинал я вообще без гроша в кармане. Но если тебе удавалось произвести впечатление, и твой потенциал замечали, то у производителей находились на тебя деньги, мотористы были готовы предоставить двигатели, так что ты мог пробить себе дорогу».