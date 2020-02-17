Хотя Гран При в Монреале уже стал классикой Формулы 1, а Жак Вильнев почти сделал свое имя нарицательным, при словосочетании «гоночная страна» мы все еще редко думаем о Канаде. Даже среди бывших британских колоний куда более гоночной выглядит Австралия, да и ныне подзабытая ЮАР когда-то была намного заметнее. Что и говорить о США, где вырастили двух чемпионов мира, а по числу участников Гран При уступают только своей бывшей метрополии – Великобритании.

Однако в 2020 году пелотон Формулы 1 пополнится вторым канадцем – Николя Латифи. По числу действующих гонщиков страна кленового листа будет уступать только Великобритании. А в рейтинге по числу пилотов за всю историю Ф1 Канада войдет в топ-15, сравнявшись с Испанией: у обеих стран будет по 15 участников Гран При.

Примерка кресла Williams FW43 для Николя Латифи Фото: Williams F1

При этом канадцы довольно поздно заинтересовались Ф1 – к моменту дебюта первого канадского пилота в чемпионате мира у той же Австралии было уже два гоночных титула.

Одноразовые гонщики

Первый канадский гонщик принял участие в зачетном Гран При Формулы 1 в 1961 году. Дебютантом стал Питер Райан – лыжник, рожденный в США. Райан был канадцем по происхождению и изначально совсем не собирался в автогонки. Питер был успешен в горных лыжах, собирался на Олимпиаду, а Соединенные Штаты и Канада спорили из-за его спортивного гражданства. В итоге Райан предпочел Канаду, хотя уроженцем США был не только он, но и оба его родителя.

Увы, горнолыжная карьера не сложилась: Питеру не было 20 лет, когда на склоне он сломал обе ноги. Поправившись, спортсмен переквалифицировался в гонщики.

В апреле 1959-го 18-летний Райан купил гоночный Porsche 550, в октябре 1960-го ехал в одном экипаже с Роджером Пенске на шестичасовом Гран При в Онтарио, а спустя неделю соревновался со Стирлингом Моссом и Джеком Брэбемом на этапе Formula Libre в Уоткинс-Глен.

Первый канадец в Формуле 1 был одновременно и первым победителем Гран При Канады: Райан стал лучшим в 1961-м. Правда, в тот момент канадский этап не входил в календарь Формулы 1. Зато та победа привела бывшего лыжника в настоящую Ф1: Колин Чэпмен позвал его за руль Lotus на Гран При США.

Питер Райан, J Wheeler Autosport, Lotus 18/21 Climax - Гран При США

Дебют не то чтобы удался: Райан финишировал одним из последних. И все же Питер смог добраться до финиша в гонке, где сошли такие легенды, как Мосс, Брэбем и Сертис.

В 1962-м Райан без особых успехов выступал в Formula Junior, а также разбил машину на дебютном «Ле-Мане». Карьера Питера оборвалась 2 июля 1962 года в Реймсе: пилот скончался от травм, полученных в результате аварии.

В следующий раз канадцы попали в Формулу 1 в 1963 году. На Гран При США канадская марка Stebro привезла собственную машину с двумя местными пилотами – Питером Брокером и Эрни де Восом. Право провести гонку досталось Брокеру. Он финишировал седьмым в 22-х кругах позади лидера; его машина уступала соперникам около 80 л.с.

Гонщики из Канады вернулись в чемпионат мира еще через четыре года: на первый домашний Гран При в Формуле 1 заявились Эппи Витцер и Эл Пиз. Ни одному из них не удалось добраться до финиша.

Пиз предпринимал попытки три года подряд, а в 1969-м даже стал первым и единственным участником Гран При Ф1, которого дисквалифицировали за слишком низкую скорость: Пиз проехал 22 круга, когда соперники уже проводили 46-й, и попросту мешался на трассе. Витцер тоже возвращался на Гран При – он выступил в Канаде в 1974-м, но вновь сошел.

Примерно тот же уровень успеха сопровождал попытки выступлений в Формуле 1 со стороны Билла Брэка, Джона Кордтса и Джона Кэннона. В итоге первым канадцем, которому удалось провести в чемпионате целый сезон, стал Джордж Итон.

Джордж Итон, BRM P139 Фото: Motorsport Images

Наследник знаменитой в Канаде семьи торговых магнатов Итон дебютировал в Ф1 в конце 1969-го, отметившись сходами в Мексике и США. Две поломки не заставили Итона отказаться от выступлений и 1970-й Джордж начал в той же команде – Owen Racing. Первый этап завершился сходом, а второй и третий Итон пропустил.

После этого наследник семейных миллионов перебрался в Yardley, выступавшую на тех же машинах BRM. С новой командой Итон смог раздобыть несколько финишей. Потолком для канадца стало десятое место на домашнем этапе. Уже в 1971-м Джордж охладел к Формуле 1, выступив лишь на домашнем этапе (15-е место), после чего отправился руководить семейной компанией.

Первый герой

Новое затишье в канадской истории Формулы 1 длилось пять лет. А в 1977-м у страны появился настоящий гоночной герой – Жиль Вильнев. 27-летний спортсмен был чемпионом североамериканской Formula Atlantic, когда получил от McLaren приглашение выступить в Гран При Великобритании.

Для дебюта канадец неплохо справился: попал в десятку в квалификации и стал 11-м в гонке. И хотя в британской команде карьера Вильнева развития не получила, спустя пару месяцев от получил приглашение от действующих чемпионов из Ferrari.

В 1978-м все еще новичок Жиль оказался пилотом самой прославленной команды в чемпионате. Его конкурентами стали Лауда, Пике, Фиттипальди, Хант и Шектер. В напарники канадцу достался победитель пяти Гран При Карлос Ройтеман.

Дебют получился тяжелым: после восьмого места в Аргентине Вильнев сошел в четырех гонках подряд. Однако на шестом этапе сезона в Бельгии он стал первым канадцем, набравшим очки в Формуле 1: Жиль финишировал четвертым, аккурат позади своего партнера по Ferrari Ройтемана.

Жиль Вильнёв, McLaren M23, Гран При Великобритании, тренировка

Сказочного восхождения не получилось: следующие пять этапов вновь прошли без очков. А подлинный прорыв пришелся на Гран При Австрии, где Вильнев взял дебютный подиум, финишировав третьим. За этим последовал новый спад длиной в три этапа, и только в самом конце сезона, на домашнем этапе в Торонто, Жиль добился дебютной победы.

Обстоятельства той гонки вызывали вопросы: действующий чемпион Марио Андретти еще до начала этапа заявил, что трасса спроектирована под Вильнева. Так или иначе этап с самого начала благоволил Ferrari: на тренировках лучше всех смотрелся Ройтеман. Однако в квалификации у аргентинца произошел необъяснимый провал: он показал лишь 11-е время, в то время как Жиль заполучил третью стартовую позицию.

В гонке Вильнев долго боролся с Джоди Шектером, который уже подписал контракт с Ferrari на следующий сезон и должен был стать напарником Жиля. А в это время сенсационный обладатель поула Жан-Пьер Жарье все дальше отрывался от пелотона.

Когда Вильнев наконец сломил сопротивление Шектера, вопрос с победителем гонки мог казаться решенным. Но утечка масла вынудила Жарье сойти. В результате Вильнев уверенно приехал к победе.

Остальное, случившееся с Вильневом – история. И поражение в борьбе за титул с Шектером в 1979-м, и провал Ferrari в 1980-м, и трагическая гибель на Гран При Бельгии-1982. Жиль стал тем самым героем, который влюбил всю Канаду в Формулу 1. А еще он подарил стране ее единственный пока чемпионский титул. Правда, завоевал его Вильнев не сам. Для этого потребовалось дождаться, пока повзрослеет сын Жиля.

Наследник героя

Жак Вильнев не выступает в Формуле 1 уже больше десяти лет, но все еще остается самым заметным канадцем в чемпионате мира. Жак провел в Ф1 одиннадцать сезонов, но два из них только наполовину. Он прошел один из самых коротких путей к чемпионскому титулу, но быстро скатился с горы. Он мог стать одним из самых популярных пилотов в истории, а стал скандально известным. И все только из-за своего характера.

Вильнев-младший пришел в Формулу 1 действующим чемпионом IndyCar и сходу попал в сильнейшую на тот момент команду – Williams. В первой же гонке Жак взял поул и оказался на подиуме, хотя и уступил победу своему напарнику Деймону Хиллу. После него подиум на дебютном Гран При 11 лет никому не давался в руки – до Льюиса Хэмилтона.

Жак Вильнев, Williams

Достаточно опытный к тому времени Хилл не давал соперникам передохнуть: выиграл четыре гонки из первых пяти и создал солидный отрыв в чемпионате. Вильнев, однако, не дремал, одержал четыре победы за сезон и сохранил интригу в борьбе за титул до самого последнего Гран При. Как и Льюис Хэмилтон 11 лет спустя, канадский дебютант едва не взял титул в первый же сезон. Как и Льюис, Вильнев сделал это годом позже.

Несмотря на завоевание титула Хилл еще до конца сезона узнал, что в 1997-м за Williams выступать не будет. Команда сменила его на Хайнца-Харальда Френтцена, а статус лидера команды перешел к Вильневу.

У Williams все еще была чемпионская машина, но в Маранелло к своей гегемонии с Ferrari уже шел Михаэль Шумахер. За один этап до конца Жак опережал Михаэля на одну победу, но отставал на одно очко. Развязку с намеренной аварией в Хересе и последовавшей дисквалификацией Шумахера все помнят. Первый титул Вильнева оказался не только ярким, но и скандальным. Эту традицию Жак сохраняет до сих пор: шума вокруг него всегда было много.

На следующий год слабый мотор на Williams привел к резкому падению результатов. Жак выдержал один сезон; по завершении чемпионата Вильнев объединил усилия с друзьями по выступлениям в IndyCar и создал новую команду – British American Racing. Здесь чемпион выдал одну из самых впечатляющих серий в Формуле 1: 11 сходов в 11 первых гонках сезона.

На второй год будущая Brawn и нынешняя Mercedes все-таки поехала, а еще год спустя даже принесла Вильневу два последних в карьере подиума. Но на верхнюю ступень Жак после чемпионского сезона уже не поднимался.

Жак Вильнев, Go FAS Racing Фото: Stéphane Azemard

Несколько тяжелых для Жака лет завершил Дженсон Баттон: в 2003-м британец разгромил бывшего чемпиона мира. Все закончилось расставанием Вильнева с командой, в создании которой он принимал участие: новое руководство не хотело оставлять Жака в команде.

В конце 2004-го канадец на три гонки попал в Renault, но на фоне взошедшей звезды Фернандо Алонсо смотрелся падающим метеором. Тем не менее Жак подписал свой последний контракт в Ф1: с Sauber на два года.

После одного посредственного сезона в швейцарскую команду пришла BMW, с которой машины стали быстрее, а бюджет – больше. Вильнев начал набирать очки, и – кто знает – может еще вернулся бы на подиум, но авария в Германии заставила его пропустить один этап. За руль машины Жака сел Роберт Кубица и проехал так, что с Вильневом тут же расторгли контракт. Как выяснилось позже, инициатива исходила от Жака: постаревший чемпион не захотел участвовать в состязании за кокпит с молодым поляком.

Карьера Вильнева-младшего в Ф1 началась подиумом, а закончилась аварией. После ухода из чемпионата мира канадец не добился особых успехов, зато стал самым одиозным экспертом по Ф1.

Цитаты Жака, с готовностью критикующего правила, судей, пилотов и все, что попадется под руку, успешно разносятся по СМИ. Так успешно, что, попытавшись оскорбить Нико Росберга, Макс Ферстаппен даже назвал немца «новым Вильневом». Что же, Жак был достаточно резок на трассе. Зачем ему становиться мягче за ее пределами?

Сын миллиардера

Следующего пилота в Ф1 Канаде пришлось ждать десять лет, и он вновь был «сыном своего отца». Только теперь не гонщика-любимца публики, а бизнесмена-миллиардера. Что наложило на восприятие Лэнса Стролла огромный отпечаток.

Да, Стролл-младший выиграл три молодежных серии подряд перед попаданием в Ф1. Но ведь и за команду отца выступал. Да, он был участником молодежной Академии Ferrari. Но попал в Williams благодаря спонсорским деньгам. Да, он взял подиум в первый же сезон. Но это ведь только случайность!

Лэнс Стролл, Williams Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс – третий среди канадских пилотов по числу гонок, очков и подиумов в Ф1: Стролл уступает только Вильневам. Он уже три года в Ф1 и явно не покинет чемпионат в ближайшее время. Стролл провел несколько классных гонок, но выступая за команду отца (опять), постоянно нарывается на стереотип рента-драйвера.

Стролл-младший уже точно вошел в историю Формулы 1 в Канаде: не так она велика, эта история, чтобы не попасть туда, имея какой-никакой, а подиум. Но чтобы остаться в памяти не мальчиком-мажором, которому папа купил команду, Лэнсу придется прыгнуть выше головы. Для начала – выше головы своего напарника Серхио Переса.

Новая надежда?

Каждый канадский гонщик Формулы 1 должен пройти через Williams. Вероятно, это прописано в законодательстве, иначе трудно объяснить, почему уже третий пилот из этой страны приходит в чемпионат через команду сэра Фрэнка.

По стопам Жака Вильнева и Лэнса Стролла в 2020 году пойдет Николя Латифи. Снова канадец и снова «рентач»? В случае Латифи такое прозвище кажется даже более обоснованным, чем со Строллом.

В отличии от Лэнса Латифи не выиграл за карьеру ни одного титула. Его лучшим результатом стало прошлогоднее второе место в Формуле 2, добытое на третий сезон в серии. За последние восемь лет Николя выиграл семь гонок, четыре из них пришлись на прошлый сезон. Не очень богатый послужной список, правда?

Пока суперталанты вроде Леклера или Расселла пролетали младшие серии пулей, Латифи пихался в них с такими же «второгодками» Де Врисом и Гьотто. Зато все это время он работал в Формуле 1. В первый раз Николя сел за руль болида Ф1 аж в 2016 году. С тех пор канадец успел поездить на тестах и пятничных тренировках с Renault, Force India и Williams.

Николя Латифи, Williams Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Сейчас Латифи 24, он на три года старше Стролла и точно не подходит под определение «молодой талант». Лет 15 назад возраст Николя воспринимался бы без такого скепсиса, но на фоне Ферстаппена, Леклера и Норриса единственный дебютант-2020 смотрится переспелым.

Так или иначе Канада, наконец, получила сразу двух полноценных гонщиков в Формуле 1. И даже если дела не пойдут у обоих, они могут хотя бы устроить внутренний чемпионат страны. А за их поражения отыграются хоккеисты.