Несмотря не все более строгие ограничения, которые устанавливает регламент Ф1, в пелотоне по-прежнему можно встретить различные решения одного и того же вопроса. Едва ли не самый наглядный пример – общая концепция шасси.

В Mercedes уже много лет делают ставку на очень крупное шасси, дорожный просвет которого практически неизменен на всем протяжении днища. В Red Bull, напротив, предпочитают более компактные машины с характерным «задранным задком».

Большинство команд выбирают свой вариант, при этом у концепции Red Bull, разработанной бессменным главой технического штаба команды Эдрианом Ньюи, сейчас больше поклонников.

Рассуждая, почему это так, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон предложил весьма любопытную причину, продемонстрировав при этом хорошее чувство юмора.

«Тут есть два ответа, – сказал он в интервью Auto Motor und Sport. – Во-первых, СМИ очень убедительно рассказывают о том, что именно Эдриан Ньюи строит самые лучшие шасси – и это подтолкнуло всех остальных пойти по тому же пути.

Мы же тем временем проскочили незамеченными со своей машиной, которая, по всеобщему мнению, быстра только благодаря мощному мотору. Но в действительности она также очень сильна в аэродинамическом плане».

Он добавил: «Если говорить серьезно, каждая команда сама выбирает, копировать ей подход Ньюи или нет. Но если отойти от проверенных решений, это всегда риск. Попробовав изменить концепцию машины в ту или другую сторону, вы можете надолго забыть о хороших результатах. Требуются очень серьезные инвестиции в свою идею, чтобы вывести ее на по-настоящему высокий уровень.

Каждый раз, когда вы что-то меняете, это становится шагом назад. Чтобы начать получать пользу от другой концепции, потребуется много времени и сил. Сложно найти в себе смелость и решиться на радикальные перемены. Именно поэтому каждый старается придерживаться того, что однажды выбрал.

Вспомните, как долго мы сами разбирались с проблемами своей машины в 2017-м. Причем мы знали, что именно создает нам эти проблемы. Но понять, как справиться с фундаментальной сложностью, не переделывая все целиком, чрезвычайно непросто.

Это можно сравнить с управлением огромным танкером. Если внести небольшие изменения в курс, корабль далеко не сразу изменит направление движения. А если вы в чем-то ошиблись, то сразу вернуть все назад не получится».

Также Эллисон похвалил команду Racing Point, которая к прошедшему сезону скопировала машину Mercedes 2019 года, успешно сменив концепцию шасси.

«Они заслуживают уважения, – сказал Эллисон. – Во-первых, за сам этот смелый шаг. А во-вторых за то, что осуществили переход быстро и без накладок».