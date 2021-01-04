Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

Поделились
Комментарии
«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Автор:
, Ответственный редактор

Джеймс Эллисон объяснил, почему между эффективностью и популярностью тех или иных идей в Формуле 1 не всегда стоит знак равенства

Несмотря не все более строгие ограничения, которые устанавливает регламент Ф1, в пелотоне по-прежнему можно встретить различные решения одного и того же вопроса. Едва ли не самый наглядный пример – общая концепция шасси. 

В Mercedes уже много лет делают ставку на очень крупное шасси, дорожный просвет которого практически неизменен на всем протяжении днища. В Red Bull, напротив, предпочитают более компактные машины с характерным «задранным задком».

Большинство команд выбирают свой вариант, при этом у концепции Red Bull, разработанной бессменным главой технического штаба команды Эдрианом Ньюи, сейчас больше поклонников. 

Рассуждая, почему это так, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон предложил весьма любопытную причину, продемонстрировав при этом хорошее чувство юмора. 

«Тут есть два ответа, – сказал он в интервью Auto Motor und Sport. – Во-первых, СМИ очень убедительно рассказывают о том, что именно Эдриан Ньюи строит самые лучшие шасси – и это подтолкнуло всех остальных пойти по тому же пути. 

Мы же тем временем проскочили незамеченными со своей машиной, которая, по всеобщему мнению, быстра только благодаря мощному мотору. Но в действительности она также очень сильна в аэродинамическом плане».

Читайте также:

Он добавил: «Если говорить серьезно, каждая команда сама выбирает, копировать ей подход Ньюи или нет. Но если отойти от проверенных решений, это всегда риск. Попробовав изменить концепцию машины в ту или другую сторону, вы можете надолго забыть о хороших результатах. Требуются очень серьезные инвестиции в свою идею, чтобы вывести ее на по-настоящему высокий уровень. 

Каждый раз, когда вы что-то меняете, это становится шагом назад. Чтобы начать получать пользу от другой концепции, потребуется много времени и сил. Сложно найти в себе смелость и решиться на радикальные перемены. Именно поэтому каждый старается придерживаться того, что однажды выбрал. 

Вспомните, как долго мы сами разбирались с проблемами своей машины в 2017-м. Причем мы знали, что именно создает нам эти проблемы. Но понять, как справиться с фундаментальной сложностью, не переделывая все целиком, чрезвычайно непросто. 

Это можно сравнить с управлением огромным танкером. Если внести небольшие изменения в курс, корабль далеко не сразу изменит направление движения. А если вы в чем-то ошиблись, то сразу вернуть все назад не получится». 

Также Эллисон похвалил команду Racing Point, которая к прошедшему сезону скопировала машину Mercedes 2019 года, успешно сменив концепцию шасси. 

«Они заслуживают уважения, – сказал Эллисон. – Во-первых, за сам этот смелый шаг. А во-вторых за то, что осуществили переход быстро и без накладок».

Читайте также:

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Предыдущая новость

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Следующая новость

В Австралии приготовились к переносу Гран При

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеймс Эллисон , Эдриан Ньюи
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Австралии приготовились к переносу Гран При

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса
Дакар Дакар / Отчет о секции

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса

Самое важное:

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Австралии приготовились к переносу Гран При

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Марко поспорил с Хэмилтоном из-за асфальта в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко поспорил с Хэмилтоном из-за асфальта в Стамбуле

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

2
Дакар

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

1дн
3
Формула 1

В Австралии приготовились к переносу Гран При

44мин
4
Формула 1

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

56мин
5
Формула 1

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

5дн

Самое важное:

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Формула 1

В Австралии приготовились к переносу Гран При

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Формула 1

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Марко поспорил с Хэмилтоном из-за асфальта в Стамбуле
Формула 1

Марко поспорил с Хэмилтоном из-за асфальта в Стамбуле

Наставником юниоров Ferrari станет гоночный инженер Шумахера и Вильнева
Формула 1

Наставником юниоров Ferrari станет гоночный инженер Шумахера и Вильнева

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.