Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Лучший среди догоняющих». Хорнер все еще гордится Сайнсом

Поделились
Комментарии
«Лучший среди догоняющих». Хорнер все еще гордится Сайнсом
Соавтор: Сергей Иванов
25 нояб. 2019 г., 09:23

Руководитель Red Bull впечатлен формой своего бывшего подчиненного, который в этом году выступает за McLaren.

Карлос Сайнс в прошедшем Гран При Бразилии совершил впечатляющий прорыв, стартовав с последнего места и став в итоге третьим. Это первый подиум для команды McLaren с 2015 года.

Выступление Сайнса впечатлило в том числе и главу команды Red Bull Кристиана Хорнера. Сайнс был участником юниорской программы Red Bull и попал в Формулу 1 с командой Toro Rosso. Однако затем он перешел сначала в Renault, а с этого сезона – с McLaren.

«Приятно видеть его таким молодцом за рулем очень приличной машины в этом году, – цитирует Хорнера издание Speedweek.com. – Он отлично делает свою работу. Он, пожалуй, лучший гонщик чемпионата, не считая пилотов топ-команд.

Некоторые его гонки в этом сезоне действительно впечатляют. В свое время мы приняли решение пойти разными дорогами, но я все еще горжусь тем, что это мы открыли ему дверь в Формулу 1. И он воспользовался этим шансом, чтобы построить свою карьеру в "Больших призах", пусть даже и в другой команде».

Читайте также:

Следующая новость
Биотопливо вместо электричества. Симондс о новой технологии для Ф1

Предыдущая новость

Биотопливо вместо электричества. Симондс о новой технологии для Ф1

Следующая новость

Латифи исключил выступление в Формуле 2 в 2020 году

Латифи исключил выступление в Формуле 2 в 2020 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
3 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
16:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
20:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
17:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
20:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
20:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда

2
Формула 1

«Я выиграл гонку, а он на меня наорал». Вернь рассказал о странностях Марко

3
Формула 1

«С Формулой 1 что-то не так». Феттель про уход Хюлькенберга

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
Формула 1

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда
F1

100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes
F1

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру
F1

Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру

Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену
F1

Баррикелло рассказал о причинах любви бразильцев к Ферстаппену

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1
F1

Хорнер назвал четырех претендентов на титулы в Формуле 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.