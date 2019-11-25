«Лучший среди догоняющих». Хорнер все еще гордится Сайнсом
Руководитель Red Bull впечатлен формой своего бывшего подчиненного, который в этом году выступает за McLaren.
Карлос Сайнс в прошедшем Гран При Бразилии совершил впечатляющий прорыв, стартовав с последнего места и став в итоге третьим. Это первый подиум для команды McLaren с 2015 года.
Выступление Сайнса впечатлило в том числе и главу команды Red Bull Кристиана Хорнера. Сайнс был участником юниорской программы Red Bull и попал в Формулу 1 с командой Toro Rosso. Однако затем он перешел сначала в Renault, а с этого сезона – с McLaren.
«Приятно видеть его таким молодцом за рулем очень приличной машины в этом году, – цитирует Хорнера издание Speedweek.com. – Он отлично делает свою работу. Он, пожалуй, лучший гонщик чемпионата, не считая пилотов топ-команд.
Некоторые его гонки в этом сезоне действительно впечатляют. В свое время мы приняли решение пойти разными дорогами, но я все еще горжусь тем, что это мы открыли ему дверь в Формулу 1. И он воспользовался этим шансом, чтобы построить свою карьеру в "Больших призах", пусть даже и в другой команде».
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«Лучший среди догоняющих». Хорнер все еще гордится Сайнсом
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