Лучший результат за 5 лет и Хэмилтон позади. Квят наконец преодолел проклятие Сочи

Чего ждали: трудностей

Гран При России – один из самых трудных этапов для Даниила Квята. Такого, чтобы у него здесь сложился целый этап, мы еще не видели.

Вдобавок, машина AlphaTauri по своим характеристикам сочинскому автодрому не сильно подходит. Да и конкуренты по середине пелотона в этом году лютые и очень сильные.

В общем, мы делали ставку на то, что Даниил не дотянет до третьего сегмента квалификации, а в гонке будет ждать чужих ошибок в надежде на очки.

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Как все начиналось: согласно ожиданиям

Несмотря на седьмое место в первой практике, в пятницу команда Квята смотрелась явно помедленнее Racing Point и Renault, но близко в McLaren. Что Даниил, что Пьер Гасли завершили первый день российского этапа вне топ-10.

В самой AlphaTauri больше внимания уделяли работе шин: на первой тренировке использовали только Medium, на второй чередовали Soft и Hard.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Утром в субботу Квят оказался девятым, а Гасли – 11-м. Но Стролл и Норрис быстрых кругов не проводили. Все выглядело так, что шансы на Q3 у AlphaTauri есть, но ситуация пограничная.

В квалификации это мнение подтвердилось. Причем в ситуации, когда шансы 50/50, счастливый полтинник, как обычно, выпал Гасли. Француз завершил второй сегмент с седьмым временем и попал в решающую часть. А вторую попытку Квята сперва прервала авария Феттеля, а затем он не успел прогреть шины должным образом. В итоге от выхода в Q3 россиянина отделило 0,053 секунды. При этом, между ним и десятым местом еще и Шарль Леклер вклинился.

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Как прошла гонка: напряженно, но безопасно

Первую позицию Квят отыграл еще до старта – смена коробки передач привела к штрафу Алекса Элбона. А вот старт Даниилу в который раз не удался: российского пилота опередили сразу два гонщика Haas. Правда, тут трудно винить Квята – Кевин Магнуссен вообще на старте половину пелотона прошел (серьезно, +9 позиций).

Однако, вылет Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла позволил Даниил так и остаться 11-м. После рестарта сказалось преимущество болида AlphaTauri над Haas: Квят последовательно и довольно быстро разобрался с Грожаном и Магнуссеном. А дальше в ход пошла тактика.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Не зря в AlphaTauri активно работали с Hard: получив свободный выбор шин в команде выбрали для Квята именно эту резину. И хотя кроме них на подобное решился лишь Кими Райкконен, выбор оказался совершенно верен. Шесть кругов в режиме машины безопасности позволили пелотону не сильно растянуться к началу серии пит-стопов. В итоге, Даниил отыгрывал одну позицию за другой, пока соперники меняли шины.

В какой-то момент позади Квята оказался даже Льюис Хэмилтон – россиянин тогда ехал аж третьим. «Продержав Хэмилтона два круга сзади, я подумал, что у нас просто восхитительный темп», – признался Даниил после гонки.

К моменту, когда в боксы поехал Квят, позади осталось уже больше половины гонки. Тем не менее, в команде не рискнули держать его на трассе до перехода на Soft – предпочли более безопасный Medium.

Фактически, с пит-стопом события в гонке Даниила закончились. А начались мучения, которые мы наблюдаем в каждом втором Гран При сезона. Дело вот в чем: Квят выехал из боксов восьмым, а прямо перед ним оказался его заклятый соперник в 2020 году – Эстебан Окон.

Россиянин быстро настиг пилота Renault, но как и все предыдущие разы, обойти его никак не удавалось. Более того, появился даже риск утратить восьмое место: пока Квят бодался с Оконом, сзади стал подъезжать Гасли. Но тут помогли... маршалы!

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Когда Грожан сбил столбики для объезда, на трассе был введен режим виртуальной машины безопасности. В AlpgaTauri решили рискнуть и позвали Гасли на второй пит-стоп. Вот только сочинские работники трассы так быстро все починили, что гонка возобновилась раньше, чем Пьеру сменили колеса. В итоге, напарник Квяту больше не угрожал.

А вот дожать Окона так и не получилось. Как итог – восьмое место. Так успешно Квят в Сочи не выступал с 2015 года.

Что могло быть: от шестого места до девятого

«Мой домашний Гран При не мог пройти намного лучше», – сказал Даниил после финиша. Мы с ним, в принципе, согласны. Но ключевое слово тут – намного.

Еще перед пит-стопом Квят нагонял так же откладывавшего смену шин Шарля Леклера, и темпа для борьбы с Ferrari AlphaTauri явно хватало. На финише Даниила от монегаска отделило шесть с половиной секунд. Дистанция вполне преодолимая, не будь между двумя пилотами Эстебана Окона.

Именно упорный француз, об которого Квят безуспешно бился на протяжении 15 кругов, стал главным камнем на пути российской косы в Сочи. Разберись с ним Даниил сразу, когда у него резина была и мягче (Medium против Hard), и свежее (разница в 12 кругов) – вполне мог и до Леклера добраться. То есть, до шестого места.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что Квят стартовал бок о бок с Леклером и мог проходить Ferrari еще в начале гонки. Если бы не позволил двум Haas себя опередить. За те пять кругов, что потребовались Даниилу на обратные обгоны, Шарль успел создать небольшой отрыв.

Однако, была угроза и ухудшения результата. Продлись режим VSC подольше, или не зазывай команда Гасли на второй пит-стоп, Пьер наверняка добрался бы до напарника к финишу. По крайней мере, разрыв между ними стабильно уменьшался.

Получается, что Квят добился не лучшего результата из возможных, но и не худшего. Расстраивает лишь то, что позитив был достигнут за счет тактики. А вот в прямой борьбе Даниил не впечатлил.

Чего ждать теперь: дебюта на классической трассе

Чего ждать от Ф1 на «Нюрбургринге» – никто не знает. Гран При там в последний раз проводился в 2013 году, когда Квята и еще 12 гонщиков и в пелотоне-то не было!

Сам Даниил тоже выступал в Нюрбурге в 2013-м, сразу и в Формуле 3 и в GP3. В сумме провел пять гонок, но выше девятого места ни разу не поднялся. Однако делать выводы по заездам семилетней давности смысла нет.

Раньше «Нюрбургринг» был известен тем, что не особо расходует резину, что может лишить AlphaTauri ее любимых тактических маневров. А по конфигурации сам автодром с обилием разгонов и 60% дистанции на максимальной скорости будет наверняка удобен соперникам команды из Фаэнцы. В общем, как и в Сочи, шансы на очки у Квята будут, но придется ждать оплошностей от конкурентов.