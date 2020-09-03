Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии

Три команды на подиуме

Уже три Гран При подряд не меняется тройка призеров: в нее неизменно входят Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. В разном порядке. А все три пилота на подиуме представляли разные команды лишь дважды в этом сезоне. Но в Монце велик шанс на повторение этой ситуации.

В первую очередь, стабильность подиума вызвана тотальным доминированием Mercedes, чья машина не оставляет шансов конкурентам. Но в Монце для команды Тото Вольфа все может оказаться не так просто.

Ландо Норрис, McLaren, Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1 и Шарль Леклер, Ferrari на подиуме Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Единственная слабость Mercedes – работа с шинами, которые могут быстро стереться на жаре. Опыт Барселоны показал, что правило работает не всякий раз. Но Сильверстоун доказал: иногда оно все же работает.

На Гран При Италии пока ожидается жара под 30 градусов, что должно подарить нам борьбу. В Спа Макс Ферстаппен и Дэн Риккардо не так уж и сильно отстали от Валттери Боттаса. При этом у финна не было проблем с машиной, а вот голландцу болид настроили под дождь, пожертвовав отчасти скоростью на прямых. В Монце это не повторится, а значит Боттасу уже будет тяжело.

Если же Mercedes все-таки столкнется с перерасходом резины, то подъехать смогут и другие соперники. В общем, все может оказаться куда интереснее, чем на прошлой неделе в Спа.

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Renault догонит McLaren

В Бельгии французская команда была лучшей из остальных за явным преимуществом, разом завоевав 23 очка. Это помогло Энстоуну ворваться в борьбу за третье место в Кубке конструкторов: пока Renault шестая, но от идущей третьей McLaren отстает лишь на 9 баллов.

Существенное преимущество французов над остальными середняками в Спа явно было вызвано настройками: болиды Риккардо и Окона выдавали сумасшедшую скорость на прямых, не будучи настроены под дождь. А поскольку дождь так и не пошел, Renault оказалась в выигрыше.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В Монце прогнозы на влагу даже не намекают, а значит и конкуренты Renault настроят болиды получше. Вдобавок, отключат квалификационный режим моторов, дающий им преимущество по субботам. Но я бы все равно ждал Дэна Риккардо на месте лучшего из остальных. А значит, отставание от McLaren при должном результате Окона будет ликвидировано.

Квят покажет лучший результат в сезоне

За первые шесть Гран При российский пилот ни разу не поднимался выше десятого места на финише, но в Италии у него все шансы эту картину сломать. Этап в Спа показал, что AlphaTauri очень хороша на прямых, но и в техничных секторах не отстает. Восьмое место Пьера Гасли не было потолком возможностей команды, а Квяту по силам ехать в темпе француза.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Понятно, что хотя бы для девятого места на финише Даниилу надо многое сложить. Но в этом сезоне мы почти не видим с его стороны ошибок, а квалификация в Бельгии дала надежду на улучшение стартовых позиций россиянина. До лучшего результат в сезоне (на данный момент, конечно) осталась пара маленьких шажков. И где же из сделать, как не в (почти) родной Италии?

Ferrari в топ-10

На холодной бельгийской трассе пилоты Скудерии так и не смогли заставить свои шины работать, что привело к полнейшей катастрофе. Понятно, что неудачное шасси и ужасная силовая установка сыграли важную роль, но решающий удар по Ferrari нанесла именно резина.

Соответственно, у нас нет серьезных причин ждать, что бельгийская картина повторится в Монце. Да, красные болиды по-прежнему будут ужасны на прямых, но в целом вполне могут поехать заметно лучше. В Шпильберге, Сильверстоуне и Барселоне мы видели, как Ferrari выжимает максимум из недееспособной техники. Нет сомнений, что у себя дома красные будут выпрыгивать из комбинезонов от мотивации. И если колеса не подведут, то уж мимо очков Скудерия пролететь не должна.

Стролл в топ-7

Чтобы пересчитать трассы, на которых Лэнс в Ф1 взял больше очков, чем в Италии, хватит пальцев одной, не очень полноценной руки. Монца подходит канадцу типологически: длинные прямые, резкие торможения – это стиль Лэнса.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В Бельгии Racing Point совсем не ехала, причины чего пока не ясны. Но у нас нет оснований полагать, что проблемы команды продолжатся и в Италии. Этой команде всегда подходила трасса в Монце, а в сумме с комфортностью для Стролла это должно позволить ему как минимум улучшить результат прошлой недели.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 2 5 1 15 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 1 1 12,5 Себастьян Феттель (Ferrari) 13 1 3 1 12,2 Валттери Боттас (Mercedes) 7 0 0 2 11,9 Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 5 9 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 17 2 0 2 8,2 Александр Элбон (Red Bull) 1 0 0 6 8 Серхио Перес (Racing Point) 9 1 0 2 6,5 Даниэль Риккардо (Renault) 9 0 (1 NC) 0 4 6 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 0 0 5 4,2 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 7 2,7 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 9 2 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 10 1 Карлос Сайнс (McLaren) 5 1 0 8 0,8 Ромен Грожан (Haas) 8 1 (+1 DSQ) 0 8 0,5 Кевин Магнуссен (Haas) 5 1 0 10 0,2 Даниил Квят (AlphaTauri) 5 2 0 10 0,2 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 11 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 14 0 Николя Латифи (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)