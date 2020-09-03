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Формула 1 / Гран При Италии / Анонс

Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии

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Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии
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, редактор

В преддверии Гран При Италии Иван Матушкин выдает очередную порцию небанальных предсказаний, которые рискуют сбыться

Три команды на подиуме

Уже три Гран При подряд не меняется тройка призеров: в нее неизменно входят Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. В разном порядке. А все три пилота на подиуме представляли разные команды лишь дважды в этом сезоне. Но в Монце велик шанс на повторение этой ситуации.

В первую очередь, стабильность подиума вызвана тотальным доминированием Mercedes, чья машина не оставляет шансов конкурентам. Но в Монце для команды Тото Вольфа все может оказаться не так просто. 

Ландо Норрис, McLaren, Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1 и Шарль Леклер, Ferrari на подиуме

Ландо Норрис, McLaren, Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1 и Шарль Леклер, Ferrari на подиуме

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Единственная слабость Mercedes – работа с шинами, которые могут быстро стереться на жаре. Опыт Барселоны показал, что правило работает не всякий раз. Но Сильверстоун доказал: иногда оно все же работает.

На Гран При Италии пока ожидается жара под 30 градусов, что должно подарить нам борьбу. В Спа Макс Ферстаппен и Дэн Риккардо не так уж и сильно отстали от Валттери Боттаса. При этом у финна не было проблем с машиной, а вот голландцу болид настроили под дождь, пожертвовав отчасти скоростью на прямых. В Монце это не повторится, а значит Боттасу уже будет тяжело. 

Если же Mercedes все-таки столкнется с перерасходом резины, то подъехать смогут и другие соперники. В общем, все может оказаться куда интереснее, чем на прошлой неделе в Спа. 

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Renault догонит McLaren

В Бельгии французская команда была лучшей из остальных за явным преимуществом, разом завоевав 23 очка. Это помогло Энстоуну ворваться в борьбу за третье место в Кубке конструкторов: пока Renault шестая, но от идущей третьей McLaren отстает лишь на 9 баллов.

Существенное преимущество французов над остальными середняками в Спа явно было вызвано настройками: болиды Риккардо и Окона выдавали сумасшедшую скорость на прямых, не будучи настроены под дождь. А поскольку дождь так и не пошел, Renault оказалась в выигрыше.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В Монце прогнозы на влагу даже не намекают, а значит и конкуренты Renault настроят болиды получше. Вдобавок, отключат квалификационный режим моторов, дающий им преимущество по субботам. Но я бы все равно ждал Дэна Риккардо на месте лучшего из остальных. А значит, отставание от McLaren при должном результате Окона будет ликвидировано.

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Квят покажет лучший результат в сезоне

За первые шесть Гран При российский пилот ни разу не поднимался выше десятого места на финише, но в Италии у него все шансы эту картину сломать. Этап в Спа показал, что AlphaTauri очень хороша на прямых, но и в техничных секторах не отстает. Восьмое место Пьера Гасли не было потолком возможностей команды, а Квяту по силам ехать в темпе француза.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Понятно, что хотя бы для девятого места на финише Даниилу надо многое сложить. Но в этом сезоне мы почти не видим с его стороны ошибок, а квалификация в Бельгии дала надежду на улучшение стартовых позиций россиянина. До лучшего результат в сезоне (на данный момент, конечно) осталась пара маленьких шажков. И где же из сделать, как не в (почти) родной Италии?

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Ferrari в топ-10

На холодной бельгийской трассе пилоты Скудерии так и не смогли заставить свои шины работать, что привело к полнейшей катастрофе. Понятно, что неудачное шасси и ужасная силовая установка сыграли важную роль, но решающий удар по Ferrari нанесла именно резина.

Соответственно, у нас нет серьезных причин ждать, что бельгийская картина повторится в Монце. Да, красные болиды по-прежнему будут ужасны на прямых, но в целом вполне могут поехать заметно лучше. В Шпильберге, Сильверстоуне и Барселоне мы видели, как Ferrari выжимает максимум из недееспособной техники. Нет сомнений, что у себя дома красные будут выпрыгивать из комбинезонов от мотивации. И если колеса не подведут, то уж мимо очков Скудерия пролететь не должна.

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Стролл в топ-7

Чтобы пересчитать трассы, на которых Лэнс в Ф1 взял больше очков, чем в Италии, хватит пальцев одной, не очень полноценной руки. Монца подходит канадцу типологически: длинные прямые, резкие торможения – это стиль Лэнса.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В Бельгии Racing Point совсем не ехала, причины чего пока не ясны. Но у нас нет оснований полагать, что проблемы команды продолжатся и в Италии. Этой команде всегда подходила трасса в Монце, а в сумме с комфортностью для Стролла это должно позволить ему как минимум улучшить результат прошлой недели. 

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 2 5 1 15
Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 1 1 12,5
Себастьян Феттель (Ferrari) 13 1 3 1 12,2
Валттери Боттас (Mercedes) 7 0 0 2 11,9
Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 5 9

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 17 2 0 2 8,2

Александр Элбон

(Red Bull)

 1 0 0 6 8
Серхио Перес (Racing Point) 9 1 0 2 6,5
Даниэль Риккардо (Renault) 9 0 (1 NC) 0 4 6
Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 0 0 5 4,2
Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 7 2,7

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 9 2
Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 10 1
Карлос Сайнс (McLaren) 5 1 0 8 0,8
Ромен Грожан (Haas) 8 1 (+1 DSQ) 0 8 0,5
Кевин Магнуссен (Haas) 5 1 0 10 0,2
Даниил Квят (AlphaTauri) 5 2 0 10 0,2
Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 11 0
Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 14 0
Николя Латифи (Williams) 0        

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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