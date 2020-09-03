Лучший результат Квята и три команды на подиуме. Пять смелых прогнозов на Гран При Италии
В преддверии Гран При Италии Иван Матушкин выдает очередную порцию небанальных предсказаний, которые рискуют сбыться
Три команды на подиуме
Уже три Гран При подряд не меняется тройка призеров: в нее неизменно входят Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Макс Ферстаппен. В разном порядке. А все три пилота на подиуме представляли разные команды лишь дважды в этом сезоне. Но в Монце велик шанс на повторение этой ситуации.
В первую очередь, стабильность подиума вызвана тотальным доминированием Mercedes, чья машина не оставляет шансов конкурентам. Но в Монце для команды Тото Вольфа все может оказаться не так просто.
Ландо Норрис, McLaren, Валттери Боттас, Mercedes-AMG Petronas F1 и Шарль Леклер, Ferrari на подиуме
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Единственная слабость Mercedes – работа с шинами, которые могут быстро стереться на жаре. Опыт Барселоны показал, что правило работает не всякий раз. Но Сильверстоун доказал: иногда оно все же работает.
На Гран При Италии пока ожидается жара под 30 градусов, что должно подарить нам борьбу. В Спа Макс Ферстаппен и Дэн Риккардо не так уж и сильно отстали от Валттери Боттаса. При этом у финна не было проблем с машиной, а вот голландцу болид настроили под дождь, пожертвовав отчасти скоростью на прямых. В Монце это не повторится, а значит Боттасу уже будет тяжело.
Если же Mercedes все-таки столкнется с перерасходом резины, то подъехать смогут и другие соперники. В общем, все может оказаться куда интереснее, чем на прошлой неделе в Спа.
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Renault догонит McLaren
В Бельгии французская команда была лучшей из остальных за явным преимуществом, разом завоевав 23 очка. Это помогло Энстоуну ворваться в борьбу за третье место в Кубке конструкторов: пока Renault шестая, но от идущей третьей McLaren отстает лишь на 9 баллов.
Существенное преимущество французов над остальными середняками в Спа явно было вызвано настройками: болиды Риккардо и Окона выдавали сумасшедшую скорость на прямых, не будучи настроены под дождь. А поскольку дождь так и не пошел, Renault оказалась в выигрыше.
Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
В Монце прогнозы на влагу даже не намекают, а значит и конкуренты Renault настроят болиды получше. Вдобавок, отключат квалификационный режим моторов, дающий им преимущество по субботам. Но я бы все равно ждал Дэна Риккардо на месте лучшего из остальных. А значит, отставание от McLaren при должном результате Окона будет ликвидировано.
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Квят покажет лучший результат в сезоне
За первые шесть Гран При российский пилот ни разу не поднимался выше десятого места на финише, но в Италии у него все шансы эту картину сломать. Этап в Спа показал, что AlphaTauri очень хороша на прямых, но и в техничных секторах не отстает. Восьмое место Пьера Гасли не было потолком возможностей команды, а Квяту по силам ехать в темпе француза.
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Понятно, что хотя бы для девятого места на финише Даниилу надо многое сложить. Но в этом сезоне мы почти не видим с его стороны ошибок, а квалификация в Бельгии дала надежду на улучшение стартовых позиций россиянина. До лучшего результат в сезоне (на данный момент, конечно) осталась пара маленьких шажков. И где же из сделать, как не в (почти) родной Италии?
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Ferrari в топ-10
На холодной бельгийской трассе пилоты Скудерии так и не смогли заставить свои шины работать, что привело к полнейшей катастрофе. Понятно, что неудачное шасси и ужасная силовая установка сыграли важную роль, но решающий удар по Ferrari нанесла именно резина.
Соответственно, у нас нет серьезных причин ждать, что бельгийская картина повторится в Монце. Да, красные болиды по-прежнему будут ужасны на прямых, но в целом вполне могут поехать заметно лучше. В Шпильберге, Сильверстоуне и Барселоне мы видели, как Ferrari выжимает максимум из недееспособной техники. Нет сомнений, что у себя дома красные будут выпрыгивать из комбинезонов от мотивации. И если колеса не подведут, то уж мимо очков Скудерия пролететь не должна.
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Стролл в топ-7
Чтобы пересчитать трассы, на которых Лэнс в Ф1 взял больше очков, чем в Италии, хватит пальцев одной, не очень полноценной руки. Монца подходит канадцу типологически: длинные прямые, резкие торможения – это стиль Лэнса.
Лэнс Стролл, Racing Point RP20, Ландо Норрис, McLaren MCL35, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
В Бельгии Racing Point совсем не ехала, причины чего пока не ясны. Но у нас нет оснований полагать, что проблемы команды продолжатся и в Италии. Этой команде всегда подходила трасса в Монце, а в сумме с комфортностью для Стролла это должно позволить ему как минимум улучшить результат прошлой недели.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|13
|2
|5
|1
|15
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|1
|1
|12,5
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|13
|1
|3
|1
|12,2
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|0
|0
|2
|11,9
|Эстебан Окон (Renault)
|2
|0
|0
|5
|9
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|17
|2
|0
|2
|8,2
|
Александр Элбон
(Red Bull)
|1
|0
|0
|6
|8
|Серхио Перес (Racing Point)
|9
|1
|0
|2
|6,5
|Даниэль Риккардо (Renault)
|9
|0 (1 NC)
|0
|4
|6
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|0
|0
|5
|4,2
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3
|0
|0
|7
|2,7
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|9
|2
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|10
|1
|Карлос Сайнс (McLaren)
|5
|1
|0
|8
|0,8
|Ромен Грожан (Haas)
|8
|1 (+1 DSQ)
|0
|8
|0,5
|Кевин Магнуссен (Haas)
|5
|1
|0
|10
|0,2
|Даниил Квят (AlphaTauri)
|5
|2
|0
|10
|0,2
|Пьер Гасли (AlphaTauri)
|2
|0
|0
|11
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|14
|0
|Николя Латифи (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Даниил Квят
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин