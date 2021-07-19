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Формула 1 / Гран При Великобритании Аналитика

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

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Российский гонщик дважды за этап ударил по Шумахеру – и в прямом смысле, и в метафорическом!

Лучший обгон за три года и вынос Шумахера. Мазепин в Британии

Чего ждали: борьбы с напарником и ошибок

После совсем уж плохого начала сезона Никита смог набрать темп и начал навязывать борьбу своему напарнику Мику Шумахеру. Да, пока только в гонках и только в их начале, но и то хлеб. 

На одном круге подвигов от Никиты мало кто ждал, а вот на старте сцепиться с Миком ему вполне по силам. Правда, учитывая всю сложность трассы в Сильверстоуне, ожидалось и кое-что другое – ошибки. Благо британская трасса дает для них большой простор. 

Ну а подкрепить Никиту в желании биться с Шумахером, должны были слова Гюнтера Штайнера перед этапом. Босс Haas почти подтвердил сохранение россиянина в команде на следующий сезон. Хотя сомнений, прямо скажем, и так было не много.

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Необычный уик-энд Мазепин и начал необычно – с внезапной победы над Джорджем Расселлом. Пилот Williams на первой тренировке совсем не показал скорости и позволил Никите стать 19-м. А вот Шумахеру россиянин стандартно проиграл больше половины секунды.

В последовавшей за первой тренировкой квалификации Никите удалось прибавить относительно Шумахера. А вот подарков от конкурентов уже не было. В итоге – три десятых отставания от напарника и традиционное последнее место. 

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

В Haas, правда, подтвердили, что проблемы далеко не только в Никите. По словам главного гоночного инженера команды Аяо Комацу, американцы никак не могут понять, как им настраивать машину под россиянина. Но обещают добиться прогресса!

Утром субботы, когда все работали над гоночным темпом, Мазепин неожиданно опередил Мика аж на полторы секунды. Но было понятно, что это ни о чем не говорит. Разве что о разном количестве топлива в баках у пилотов. А вот спринт был уже куда показательнее. 

В первую очередь он показал, как россиянин устал сидеть позади напарника. С самого старта Мазепин ринулся в атаку, но, к сожалению, поступил не слишком расчетливо. 

Сумев просунуть нос на внутреннюю траекторию, Никита заблокировал переднее правое колесо и в поворот не вписался. В итоге, россиянина просто вынесло на Шумахера. Пострадал в эпизоде только сам Мазепин – его развернуло и отбросило на 5 секунд позади напарника. 

Какое-то время после инцидента Никита шел быстрее немца и приближался к нему, но затем потерял темп и завершил спринт последним. Так что в каком бы формате не проходила квалификация, результата Мазепина это не изменило.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что касается столкновения, то на него неожиданно спокойно отреагировали все: и Шумахер, и босс Haas Гюнтер Штайнер. А сам Никита счел его гоночным инцидентом: 
«Старт был достойный, я был им весьма доволен. Но на подходе к 3-му повороту я заблокировал колеса – и в этой непростой ситуации должен был как-то избежать жесткого контакта с напарником. А на заблокированных колесах не было возможности сделать это, не развернувшись».

Кстати, судьи придерживались того же мнения и Мазепина не наказали. И на том спасибо.

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В основной гонке старт Никиты вышел совсем не таким резвым, как в спринте. А вот Мик, напротив, сумел пройти Николя Латифи и на время добрался даже до 15-го места. Но затем канадец на Williams, развернувшийся Феттель и стартовавший с пит-лейна Перес взяли свое и два Haas оказались на двух последних местах.

Обычно к середине гонки Мазепин начинает отставать от напарника, но не в этот раз. Никита уверенно ехал примерно в 2,5 секундах позади Мика до самого пит-стопа. То подбираясь поближе, то снова чуть-чуть отставая. 

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В боксы Никита заехал позже партнера и, видимо, оверкат ему помог. Мазепин вернулся на трассу буквально на хвосте у Шумахера и ринулся в атаку. Несмотря на субботний инцидент, команда не стала мешать и перевела мотор Никиты в режим атаки. 

Преследование продлилось почти два полных круга, а для обгона Мазепину не потребовалась помощь DRS! Вместо традиционной атаки в конце прямой, он подобрался к напарнику в самом конце круга и нырнул на внутреннюю траекторию в предпоследнем повороте. На главную прямую Никита выехал уже лидером дуэли и контратаки не допустил. 

Дальше Мазепину удалось выдержать темп, не подпуская Шумахера в зону DRS. Все оставшиеся 24 круга до финиша пилота шли на расстоянии полутора-двух секунд друг от друга. Никита не ошибся, не вылетел с трассы, не заблокировал никого под синими флагами и довел гонку до победу во внутренней дуэли. Впервые в карьере он финишировал впереди соперника не из-за его ошибки, а из-за собственного мастерства. 

«Я сильно атаковал, потратил много резины, но выдал, пожалуй, свой лучший обгон за три года», – заявил Мазепин после финиша. 

За три года поручиться не можем, но что это был его лучший маневр в Ф1 на данный момент – это наверняка.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Чего ждать теперь: постепенного улучшения ситуации

Не хочется поддаваться излишнему оптимизму, но сам Мазепин сказал, что в Сильверстоуне ему наконец удалось подобрать подходящие настройки для гонки. Вкупе со словами Комацу это дает надежду на дальнейшее улучшение темпа россиянина. Ведь мы еще по Формуле 2 помним, как сильно Никита зависим именно от удобных ему настроек. 

Следующий этап пройдет в Венгрии, на одной из самых медленных трасс чемпионата. А по Монако мы помним, что во-первых, на медленных трассах Haas ближе к конкурентам. А во-вторых, сам Мазепин на таких автодромах чувствует себя более уверенно. 

Так что кто знает, может в Будапеште Никита не только в гонке даст бой Шумахеру, но и отставание в квалификации сократит!

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