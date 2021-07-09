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Формула 1 / Гран При Австрии Аналитика

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

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Разобрали всех партнеров Макса: только сухие цифры успеха

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Серхио Переса часто пытаются назвать лучшим напарником Макса Ферстаппена в Red Bull. Как правило, при этом за скобки выводят добровольно ушедшего Даниэля Риккардо, и сравнивают Чеко с уволенными Пьером Гасли и Алексом Элбоном.

Выбрать, кто из напарников был сильнее, не смог и сам Макс. По крайней мере, публично. Мы решили помочь Ферстаппену определиться за счет сухих цифр. Посчитали, как складывались дуэли Макса с четырьмя партнерами по Red Bull. В зачет пошли квалификации, опережения в гонках (только в тех, кто оба добрались до финиша) и очки. 

Так кто был сильнейшим напарником-соперником Ферстаппена в Red Bull? Давайте посмотрим.

Пьер Гасли

 

Квалификации: 1:11

Гонки: 1:9

Очки: 63:200

Француз провел за Милтон-Кинс всего 12 гонок, не взял ни одного подиума и был бесславно выгнан посреди сезона. Многие сочли, что это произошло несправедливо, но сухие цифры говорят, что Пьер был катастрофически плох. Он набирал меньше трети очков Макса и ничего не мог противопоставить ему ни в квалификациях, ни в гонках.

Понятно, что времени проявить себя у Гасли просто не было. Но сейчас он кажется самым слабым соперником Ферстаппена в Red Bull, несмотря на свои текущие блестящие достижения в AlphaTauri. 

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Серхио Перес

 

Квалификации: 1:8

Гонки: 0:8

Очки: 104:182

Показатели Переса в борьбе с Максом выглядят парадоксально. С одной стороны, Серхио лишь однажды смог блеснуть в квалификации и проиграл Ферстаппену вообще все гонки. С другой, он крайне стабильно набирает очки, что помогает Чеко идти третьим и в чемпионате, и в нашем рейтинге.

Оценивать уровень Серхио пока рано, ведь он еще не до конца адаптировался в команде. С другой стороны, выступает он уже почти столько же, сколько Гасли. И выглядит как минимум лучше Пьера. Но уступает своему предшественнику. По крайней мере, по цифрам.

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Алекс Элбон

 

Квалификации: 1:25

Гонки: 2:16

Очки: 181:292

Как ни удивительно, Алекс по цифрам пока выглядит лучше Переса. Правда, только за счет очков. Элбон набирал почти 2/3 от очков Ферстаппена, что обеспечило ему не такие уж плохие показатели. Причем все это было сделано за первые полгода в команде.

Осенью 2019-го Элбон набрал почти столько же очков, сколько Ферстаппен. В 2020-м ситуация сильно изменилась, Алекс сдал по всем показателям, но цифры от этого не испортились. А вот впечатление – да.

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Даниэль Риккардо

 

Квалификации: 23:34

Гонки: 13:20

Очки: 590:608

Хотя и принято считать, что Дэн был наравне с Максом, цифры говорят о другом. Риккардо имел явное преимущество в первый сезон (11:6 в квалификациях и 220:191 по очкам). Во второй был просто стабильнее, но уже медленнее (7:13 в квалификациях и 2:5 в гонках). А в третий Макс громил напарника, хоть и не так, как всех остальных. 

Пока Дэн явно остается сильнейшим партнером Ферстаппена в Red Bull. И по цифрам, и по ощущениям. И пока не видно, чтобы кто-то мог с ним побороться. 

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