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Лучший круг в карьере и окончательное поражение от Окона. Как Квят бесплодно завершил сезон (и карьеру)

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Лучший круг в карьере и окончательное поражение от Окона. Как Квят бесплодно завершил сезон (и карьеру)
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Последняя гонка Даниила прошла по нисходящей и завершилась грустным финалом

Чего ждали: достойного финала карьеры

После прорыва во втором бахрейнском этапе вполне можно было ждать от Даниила достойного после Гран При в сезоне (и весьма вероятно, что в карьере). Тем более, что в Абу-Даби россиянин прежде никогда не финишировал вне первой десятки: он дважды сходил с дистанции и еще дважды набирал очки. 

Да и AlphaTauri по осени стала весьма сильна и почти не отставала от остальных середняков, демонстрируя изрядную универсальность своего болида. Так что место в топ-10 казалось для российского пилота вполне достижимой целью.

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Пятничные тренировки Квят завершил с 11-м временем, чуть сдав после обеда по сравнению с утренней сессией (восьмое место). При этом, Даниил оба раза опередил Пьера Гасли, что уже было неплохой заявкой: француз на одном круге в этом сезоне категорически хорош. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Утро субботы Квят вновь завершил 11-м, не дотянув до первой десятки всего 39 тысячных долей секунды. Причем впереди Даниила был Серхио Перес, которому из-за штрафа бороться за Q3 особого смысла не было. 

Но россиянин улучшал свои результаты независимо от Переса: первый сегмент он завершил восьмым, во втором стал девятым, но скинул со времени почти четверть секунды. И важно, что оба раза Квят вновь был впереди Гасли. 

Тенденция сохранилась и в третьем сегменте. Вдобавок, Даниил не только опередил Пьера, но и проехал еще на четверть секунды быстрее. Этого хватило, чтобы запрыгнуть сразу на седьмое место: чуть хуже шестого на прошлой неделе, но все равно крайне хорош.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Квят после сессии был так доволен, что назвал последний квалификационный круг вообще лучшим в карьере. Что же, выбрать один лучший тяжеловато, но что этот был одним из лучших – это уж наверняка.

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Даниил начал гонку весьма хорошо для себя: не потерял ни одной позиции на первом круге. Однако, продержался он всего семь кругов. Затем россиянин последовательно пропустил Лэнса Стролла и Пьера Гасли. И последний обгон испортил россиянину всю дальнейшую гонку.

Вскоре после него на трассе встал Чеко Перес и был введен режим виртуального сейфти-кара. В AlphaTauri решили не терять времени и обслужить обоих пилотов сразу, но поскольку первым на трассе был Гасли, то Квяту пришлось ждать напарника. Это привело к потере еще пары позиций. 

Между Гасли и Квятом оказались Антонио Джовинацци и, что гораздо важнее, Эстебан Окон. С итальянцем то Даниил разобрался довольно быстро, а вот француз – в который уже раз за год – стал для него непреодолимой преградой. В общей сложности, Квят провел позади Окона 41 круг.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Несколько раз Даниил переходил в стадию активной атаки, врывался в зону DRS и пытался опередить Renault. Но все тщетно. Бесплодными попытками россиянин измотал свои шины, и за несколько кругов до финиша бросил преследование. А вот Окон успел еще и Лэнса Стролла перед концом гонки пройти. 

Квят в итоге стал первым из круговых и закончил гонку в пяти секундах от очковой зоны. Неутешительный финал карьеры, если это финал.

Сам Даниил объяснил неудачу проблемами с передним крылом, но теперь это мало что меняет.

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Что могло быть: восьмое место

Ключевой провал Даниила прошел перед пит-стопом, когда он разом пропустил двух соперников, и одним из них оказался Гасли. Именно из-за этого Квят оказался позади Окона и уже не смог выбраться из-под француза. Причем самое обидное, что для лучшего исхода Даниилу оставалось продержаться всего круг. 

Выдержи россиянин оборону чуть дольше, выехал бы из боксов 10-11-м (позиции Стролла и Гасли. И вся остальная гонка сложилась бы иначе. Учитывая, что Квят и так отстал от Стролла на финише всего на пять секунд, можно с уверенностью сказать, что после пит-стопа Даниил ехал в целом быстрее. И это ему еще Окон мешал!

С Гасли же темп у Квята был примерно одинаковым, а значит, были шансы удержать и восьмое место, которое в итоге занял француз. Выше забраться точно бы не получилось, но четыре очка на финише сезона были бы весьма неплохим достижением.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Можно было чуть поправить ситуацию и позже, если бы удалось дожать Окона. Временами Даниил был очень близок к этому, и наверняка тоже смог бы настичь Стролла. А значит заработать одно или два очка. Во-первых, это позволило бы завершить сезон не с пустым багажом. А во-вторых, набрав два балла Квят опередил бы в чемпионате Себастьяна Феттеля. Достижение в 2020 году не бог весть какое, но все равно приятное.

Чего ждать теперь: чудесного возвращения

Когда Даниил вылетел из Ф1 в конце 2017 года, мы уже особо не ждали его возвращения. Однако, оно состоялось. Сейчас Квят формально еще не уволен, но сохранение места будет невероятным чудом. 

Что касается возвращения, то оно вполне может состояться. Даниил, вроде бы, не прочь провести 2021 год в роли резервиста. А там кто знает, как сложится эпидемическая обстановка и какие возможности откроются на сезон-2022.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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