1964

Джон Сертиз, Ferrari 158, Джим Кларк, Lotus 33 Climax, и Дэн Герни, Brabham BT7 на Гран При Германии-1964 Фото: Дэвид Фиппс

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: Современные болельщики Формулы 1 избалованы информацией. Им в мельчайших подробностях известны детали гонок и биографии пилотов, а при умелом использовании интернета можно быть в курсе последних сплетен из паддока и узнавать важнейшие новости задолго до их официального объявления. В сравнении с этим великолепием старые гонки кажутся блеклыми – особенно те, от которых остались лишь несколько черно-белых фотографий и пара сухих абзацев в редких отчетах.

Разумеется, такое впечатление обманчиво. История спорта богата множеством невероятных историй, которые можно отыскать практически в каждом сезоне. И среди них есть такие, которые дадут серьезную фору большинству нынешних баек. Чтобы убедиться в этом, давайте вспомним события 1964 года.

Это был романтический период в истории Ф1, когда едва ли не каждый год происходили подлинные революции в технике, а тон на трассах задавали британские пилоты и команды, которым по мере сил противостояла Ferrari.

Чтобы сдержать рост скоростей, в начале шестидесятых спорт перешел на 1,5-литровые моторы. В результате машины стали миниатюрными и обтекаемыми, получив прозвище «сигар на колесах». Благодаря Колину Чепмену в Формуле 1 уже появился кузов-монокок, но до дебюта антикрыльев и сликов оставалось еще несколько сезонов.

В сезоне-64 за титул сражались три пилота: три британца из трех разных команд. Джим Кларк, ставший сильнейшим годом ранее, отлично начал, выиграв несколько первых гонок на Lotus 25. Но затем команда перешла на более новую модель 33 и шотландец стал терять очки из-за ее «детских болезней». Лидер Ferrari Джон Сертиз мог рассчитывать на мощь мотора V8, а козырем Грэма Хилла была надежность BRM. Возможно, его машина была и не самой быстрой, но позволяла стабильно добиваться хороших результатов.

На финал чемпионата в Мексику Хилл приехал с 39 очками, у Сертиза было 34, у Кларка – 30. Джим, которого устраивала только победа, с самого начала уик-энда демонстрировал потрясающий темп. Он на секунду опередил всех в квалификации, а со старта гонки лишь наращивал отрыв.

Сертиз из-за перебоев с зажиганием откатился поначалу во второй десяток, а Хилл спокойно удерживал третье место, которое гарантировало ему общую победу. Однако Ferrari не готова была смириться с поражением, и ее молодой пилот Лоренцо Бандини начал активно наседать на Грэма, в итоге спровоцировав аварию и долгий ремонт в боксах BRM.

Тем временем Кларк мчался к победе и титулу. За несколько кругов до финиша в моторе его машины стало заканчиваться масло. Джим лидером отправился на финальный круг: судьбу всего сезона должны были решить две следующие минуты. Шотландцу не повезло – двигатель все же заклинило, когда до клетчатого флага было рукой подать. С мостика Ferrari стали отчаянно сигнализировать Бандини, и на выходе из финального поворота тот резко замедлился, пропустив Сертиза на второе место.

Этого хватило, чтобы именно пилот Ferrari стал чемпионом мира 1964 года. Несложно представить, что творилось бы в социальных сетях после такой концовки в наши дни. А полвека назад Грэм Хилл просто отправил Лоренцо Бандини в качестве подарка к Рождеству книжку «Основы управления автомобилем и безопасной езды».

1976

Гран При Японии 1976 года, финальная гонка чемпионата Фото: LAT Images

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: На мой взгляд, лучший сезон – тот, что способен создать новых болельщиков. И вдохновить Голливуд на съемки фильма. Обоим критериям в полной мере удовлетворяет чемпионат 1976 года.

О противостоянии Ханта и Лауды в том сезоне сняли фильм «Гонка»: тот самый случай, когда поход в кино стимулирует зрителей больше узнать о Формуле 1. После просмотра этого фильма несколько моих знакомых, далеких от автоспорта, начали интересоваться гонками.

Кинематографичность сюжета – прямое следствие того, каким получился сезон-76. Яркие гонки с красивой борьбой. Авария Ники Лауды, которая перевернула с ног на голову расклады в чемпионате. Неожиданное восхождение темной лошадки Джеймса Ханта. Исключительная упертость и целеустремленность Лауды.

Возвращение в гонки как преодоление себя и физических возможностей. Формула 1 как лучшее место в мире: предел мечтаний для каждого, кто причастен.

И, конечно, два харизматичных героя. Протагонисты, которым сопереживаешь одновременно – или выбираешь сторону и яростно поддерживаешь одного из них. Хант или Лауда? Драматичная развязка оказалась достойной такого сезона. Если вы еще не видели фильм и ничего не знаете о чемпионате мира 1976 года, я не буду портить вам праздник – спойлеров не будет. Просто поверьте: это был удивительный сезон.

1982

Старт Гран При США-Запад 1982 года Фото: LAT Images

Сергей Беднарук, комментатор «Моторспорт.ТВ»: В начале периода самоизоляции я воспользовался бесплатным периодом доступа к архиву F1 TV и посмотрел все гонки сезона-1982. Тот чемпионат вошел в историю, прежде всего, «гражданской войной» пилотов Ferrari в Имоле. За ней последовала гибель Жиля Вильнева в Зольдере и две крупных аварии с участием бывшего напарника Вильнёва Дидье Пирони.

Сначала француз стал участником трагического столкновения с Риккардо Палетти на старте гонки в Монреале, а затем сам получил серьезные травмы в Хоккенхайме. Последняя авария не только лишила Дидье и Скудерию титула в том сезоне, но и поставила крест на дальнейшей карьере Пирони в Больших Призах.

В 1982-м Формула 1 под влиянием захватившего власть Берни Экклстоуна начала превращаться в коммерческую серию. Возможно, это вообще был последний сезон по-настоящему романтической эпохи гонок Гран При. Отважные гонщики за рулем опасно быстрых машин на классических трассах выжимали из себя все соки и действительно рисковали своими жизнями.

Инженеры могли экспериментировать с самыми разными решениями – одновременно на старт выходили автомобили с атмосферными и турбированными моторами, применялись различные подходы в области аэродинамики.

А еще это был очень разнообразный сезон. Достаточно взглянуть на статистику: 11 разных победителей из семи команд и 18 призеров гонок из девяти коллективов. Возвращение в Формулу 1 Ники Лауды, тут же устроившего забастовку пилотов на стартовом этапе в Кьялами, знаменитая победа напарника австрийца по McLaren Джона Уотсона с 17-й стартовой позиции на улицах Лонг-Бич.

Невероятная концовка Гран При Монако, где до финиша дотянули всего три машины, а организаторы долго соображали, кого же из пилотов отправлять на награждение в княжескую ложу. Не прошедший квалификацию в Детройте и выигравший следующий этап в Монреале действующий чемпион мира Нельсон Пике, который еще изобразил подобие приемов кунг-фу с выбившим его круговым Элисио Салазаром в Хоккенхайме.

Дебютный успех Элио де Анжелиса с преимуществом в 0,05 секунды в Шпильберге. Внедрение командой Brabham по ходу сезона дозаправок на пит-стопах. Наконец, неожиданный чемпион Кеке Росберг, который за весь сезон лишь раз побывал на вершине подиума – и это совсем не полный перечень эпизодов удивительного сезона-1982.

1994

Старт Гран При Австралии-1994 Фото: LAT Images

Кирилл Качнов, главный редактор Motorsport.com: О лучшем сезоне в Формуле 1, думаю, можно говорить исключительно субъективно. Личное восприятие тут порой значит гораздо больше, чем плотность борьбы и количество обгонов. А личное восприятие зависит от многого.

К примеру, от того, как складывается личная жизнь. Бывало, складывалась очень хорошо – и я случайно узнавал результаты гонок из газет, расклеенных на специальных стендах на улице. Ну, а когда не складывалась – сидел у телика, обложившись журналами «Автомотоспорт», и старался запомнить каждую рекламную наклейку на каком-нибудь «Ляруссе» какого-нибудь Эрика Кома.

Поэтому объективно 1994 год, может быть, был и не самым фееричным. Но субъективно…

Как и многие россияне я начал смотреть Формулу 1 в 1992-м. Соответственно, целых два года все было в целом предсказуемо – Williams выигрывает в одни ворота. В конце 1993-го туда еще и Сенна переходит. Кажется, что интригу сейчас завернут в упаковочную бумагу, перетянут скотчем, положат в сундук, заколотят крышку гвоздями и отнесут в самый дальний и темный угол глубокого погреба.

И вот тебя совсем недавно подташнивало от славословий в адрес Сенны – а он внезапно даже добраться до финиша не может. Трагическая Имола была третьей гонкой, а до этого Сенна сам ошибся на первом этапе и был выпихнут в гравий на втором. Шумахер одерживает победу за победой – и теперь тебя подташнивает уже от его успехов.

Потом Шумахера и Benetton начинают наказывать и отстранять от гонок – и тебя подташнивает от того, как мелочно щемят претендента на титул (не забываем, это все субъективная история!) Тут же похороны Сенны, тут же Вендлингер в коме после аварии в Монако, Ферстаппен в огне на пит-стопе в Хоккенхайме, два гонщика Ligier на подиуме, какие-то бесконечные смены пилотов разве что не по ходу гонки. За Ferrari и McLaren в том сезоне выступило по три гонщика, за Benetton и Williams – по четыре.

И в конце будущий семикратный чемпион завоевывает титул, сначала сломав свою машину об отбойник, а потом сломав машину Хилла о свою. А комментирует это иногда светлой памяти Лев Шугуров – и рассказывает голосом дедушки-сказочника, что из-за стартового завала в Хоккенхайме не все успели открыть свои холодильники с холодным пивом.

Одним словом, тебя как будто из читального зала резко забросило на самую угарную дискотеку (это слово еще в ходу, кстати?), напичкав по пути какими-то сомнительными препаратами. Все воспринималось как-то особенно эпично.

Это сейчас у меня в памяти 2008-й на 1999-м сидит и 2010-м погоняет. А когда прожитая тобой история Формулы 1 состояла всего из трех сезонов, казалось, что более могучего и более величественного сюжета просто быть не может. Что это просто какая-то война миров и битва титанов. И даже гибель в этой битве выглядела событием, безусловно, печальным – но в целом созвучным происходящему.

1999

Квинтэссенция сезона-1999: Ferrari борется с McLaren, Jordan Френтцена очень близко Фото: LAT Images

Сергей Иванов, руководитель проекта InsideEVs: Я должен сразу признаться. Выбор в пользу сезона 1999 года для меня очень субъективен. С одной стороны сам формат этой серии материалов подразумевает субъективность. За что вы нам навешали пинков в нашем прошлом материале про самые скучные гоночные серии. Хотя заставить меня смотреть гонки машин на солнечной энергии вы все равно не сможете.

Ну да ладно, я отвлекся. Итак 1999 год. Новый ВАЗ 21093, на котором тогда не стыдно подкатить к ночному клубу, благодаря дефолту августа 1998 года стоит $3400. Астрологи прогнозируют очередной конец света: 999 – это перевернутые три шестерки. Группа «Запрещенные барабанщики» поют хит под странным ныне названием «Убили негра». А команда Ferrari готовится праздновать вместе со мной 16-летие: только я с рождения, а они с последней победы в Кубке конструкторов.

Солнечным мартовским днем, совершенно случайно, я впервые смотрю прямую трансляцию Гран При Формулы 1. Гонку в Австралии, старт чемпионата, где неожиданно побеждает Эдди Ирвайн на Ferrari. И влюбляюсь в Формулу 1 на всю жизнь.

Это был год, когда Формула 1 уже не была архаичной, как в 60-е и даже 80-е. Но оставалась технически честной без всей этой гибридной составляющей, турбомоторов и прочей показухи. Атмосферные V10 – в чем-то, например в звучании, это даже круче, чем V12.

Это был сезон возвращения Ferrari.

Это был сезон, когда Михаэль Шумахер мог завоевать титул, что в будущем сделало бы его восьмикратным чемпионом. Невероятное было бы достижение, но Сильверстоун, авария, перелом ноги.

Это был единственный сезон, в котором красава (простите мне это слово) Эдди Ирвайн до последней гонки боролся за звание чемпиона мира.

И это был сезон, когда я воочию увидел величие McLaren, о котором сейчас все труднее вспоминать. Мой любимый сезон из эпохи, когда деревья были выше, а ноги девушек – длиннее.

2008

Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: 2008-й был шикарным чемпионатом как минимум по трем причинам. Во-первых, это был реальный шанс для Массы стать чемпионом мира. Вспомните старт сезона — за первые шесть гонок дважды на верхней ступени подиума побывали Масса, Хэмилтон и Райкконен. При том, что Фелипе сошел в Австралии и Малайзии.

Если бы Экклстоун продавил свою инициативу по внедрению «олимпийской» системы определения чемпиона, то на Гран При Бразилии мы бы увидели настоящую рубку. В таком случае Хэмилтону недостаточно было бы просто приехать пятым или выше. Для получения титула Льюису пришлось бы обгонять Фелипе.

В итоге одно очко решило исход всего сезона. И это при том, что у Массы больше побед: 6 против 5 у Льюиса. Но у британца три подиума на третьем месте, а у бразильца всего два, плюс два схода в начале сезона. У Хэмилтона, к слову, сход был только один.

Во-вторых: победы Кубицы, Феттеля и Ковалайнена. Причём Кубица победил на седьмой гонке сезона в Канаде — как раз после того, как по два раза выигрывали Масса, Райкконен и Хэмилтон, что добавляло интриги. Победа Феттеля в Италии вообще заслуживает отдельного сценария для фильма. Да и для Ковалайнена переход из Renault в McLaren тоже был отдельным подарком судьбы. А тут ещё и победа.

В-третьих: появление ночного Сингапура. Таких трасс должно быть больше. Закатный Абу-Даби и вечерний Бахрейн проводят в темное время суток из-за климата. А вот если тот же Сочи, Баку или Монако примут ночной образ, это добавит лоска Формуле 1.

2010

Снимок, который болельщики Формулы 1 знают как «ту самую фотографию». Классический кадр с Берни Экклстоуном и пятью претендентами на титул. В 2010 году чемпионом мог стать любой из них. Кроме Берни Фото: XPB Images

Ману Чаподзе, главный редактор Motor1: Я слежу за Формулой 1 с 1997 года. Яркие сражения между Жаком Вильнёвом и Михаэлем Шумахером заставили 9-летнего меня полюбить гонки. Позже, в двухтысячных, большая часть сезонов шла по одному сценарию: доминированию той или иной команды. В 2010-м всё изменилось.

Сейчас, когда мы знаем, что Феттель выиграл четыре титула подряд, а Red Bull завоевал столько же Кубков Конструкторов, их достижения не кажутся такими удивительными. Но в 2010-м мало кто мог поверить, что изготовитель энергетических напитков может стать настолько успешным в конкуренции с автопроизводителями.

Вопреки распространенному мнению далеко не все четыре победных сезона в руках Феттеля была доминирующая машина. Да, Себастьян выиграл девять последних гонок с атмосферными двигателями, но в 2010-м и 2012-м все было не настолько безоблачно. В 2012-м году первые шесть гонок выиграли шесть разных пилотов, а Феттель свою вторую победу одержал аж через 10 гонок после первой.

Ну а в 2010-м Ньюи построил действительно быструю, но крайне ненадежную машину, которая часто подводила Себастьяна. Так получилось, что к последней гонке у Формулы 1 осталось 4 математических претендента на титул. Феттель занимал в этом сравнении позицию аутсайдера: он не просто был четвертым из четырех, он еще и ни одной гонки не провел в качестве лидера чемпионата.

Я никогда не забуду, как Кристиан Хорнер по радио назвал Себа weltmeister – то есть чемпионом по-немецки. Феттель не мог сдержать эмоций и пытался что-то ответить. В этот момент я заново полюбил Формулу 1.

Лучший сезон впереди

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Честно сказать, просьба выбрать любимый сезон Формулы 1 поставила меня в тупик. Потому что никаких любимых сезонов у меня никогда не было, да и не мыслю я сезонами. Ф1 для меня – страсть и эмоции, а не подсчет очков в таблице. Поэтому события одной гонки с легкостью перевешивают целый чемпионат.

Говорить о сезонах, которые не застал вживую, я смысла не вижу. Из тех, что видел, мне запомнились и разборки Алонсо с Хэмилтоном в 2007-м, и сумасшедшая потеря титула Массой в 2008-м, и невероятная борьба чуть ли не десятка пилотов за победы в 2010-м.

Вот только хоть убей, ни один из этих сезонов я от начала до конца не вспомню. Не состоит же чемпионат из одних хайлайтов. А статистика? Что она против эмоций?

Под дулом пистолета я мог бы выбрать любой из названных сезонов. И еще из полудесятка ярких чемпионатов. Но этот выбор мог бы измениться уже через час. А потому кривить душой и называть любимый сезон не стану. Буду надеяться, что он еще впереди.