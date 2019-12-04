Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби
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4 дек. 2019 г., 13:28
Расселл за рулем Mercedes, Фиттипальди в Haas и Николя Латифи в Williams: такое бывало не часто.
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Список
Алекс Элбон, Red Bull RB15
1/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пьетро Фиттипальди, Haas VF-19
2/12
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF90
3/12
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Карлос Сайнс, McLaren MCL34
4/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38
5/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пьер Гасли, Toro Rosso STR14
6/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes AMG F1 W10
7/12
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Пьетро Фиттипальди, Haas F1 Team VF-19
8/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF90
9/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пьер Гасли, Toro Rosso STR14
10/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Алекс Элбон, Red Bull RB15
11/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Racing Point RP19
12/12
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби
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