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Формула 1 / Тесты в Абу-Даби / Галерея

Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби

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Лучшие фотографии второго дня тестов Pirelli в Абу-Даби
4 дек. 2019 г., 13:28

Расселл за рулем Mercedes, Фиттипальди в Haas и Николя Латифи в Williams: такое бывало не часто.

Слайдер
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Алекс Элбон, Red Bull RB15

Алекс Элбон, Red Bull RB15
1/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьетро Фиттипальди, Haas VF-19

Пьетро Фиттипальди, Haas VF-19
2/12

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF90

Шарль Леклер, Ferrari SF90
3/12

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Карлос Сайнс, McLaren MCL34

Карлос Сайнс, McLaren MCL34
4/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C38
5/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьер Гасли, Toro Rosso STR14

Пьер Гасли, Toro Rosso STR14
6/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Джордж Расселл, Mercedes AMG F1 W10

Джордж Расселл, Mercedes AMG F1 W10
7/12

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Пьетро Фиттипальди, Haas F1 Team VF-19

Пьетро Фиттипальди, Haas F1 Team VF-19
8/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF90

Шарль Леклер, Ferrari SF90
9/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьер Гасли, Toro Rosso STR14

Пьер Гасли, Toro Rosso STR14
10/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Алекс Элбон, Red Bull RB15

Алекс Элбон, Red Bull RB15
11/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point RP19

Лэнс Стролл, Racing Point RP19
12/12

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Этап Тесты в Абу-Даби
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