Лучшие фотографии Гран При Мексики: воскресенье
Ферстаппен ездит по газону, Перес приветствует соотечественников, а Хэмилтон в сомбреро пьет шампанское. Мы собрали для вас лучшие кадры с гонки в Мехико.
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Льюис Хэмилтон на подиуме
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Борьба на первых кругах гонки
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Даниэль Риккардо на параде пилотов
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Пит-стоп Ландо Норриса
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Болельщики
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон после победы в гонке
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Маршалы убирают обломки с трассы
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен после прокола шины в борьбе с Боттасом
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон после победы
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пит-стоп Серхио Переса
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Борьба на старте
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Диджей Тиесто и Макс Ферстаппен в паддоке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон после финиша
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Макс Ферстаппен на траве после контакта с Льюисом Хэмилтоном вскоре после старта
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес на параде пилотов
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Себастьян Феттель
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон на подиуме
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Борьба на первом круге
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Вид на трассу
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Повреждения днища на болиде Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Диего Мехиа
Пожарный на пит-лейне
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Автомобиль Нико Хюлькенберга, поврежденный при столкновении с Даниилом Квятом на последнем круге гонки
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон на подиуме
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Финиш гонки
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Кевин Магнуссен, Haas F1 Team
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Как обычно, еще больше фотографий из Мексики – в основной фотогалерее этапа.
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Лучшие фотографии Гран При Мексики: воскресенье
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