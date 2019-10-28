Лучшие фотографии Гран При Мексики: воскресенье

Слайдер Список Льюис Хэмилтон на подиуме 1 / 25 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Борьба на первых кругах гонки 2 / 25 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Даниэль Риккардо на параде пилотов 3 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Пит-стоп Ландо Норриса 4 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Болельщики 5 / 25 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Льюис Хэмилтон после победы в гонке 6 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Маршалы убирают обломки с трассы 7 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Макс Ферстаппен после прокола шины в борьбе с Боттасом 8 / 25 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Льюис Хэмилтон после победы 9 / 25 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Пит-стоп Серхио Переса 10 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Борьба на старте 11 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Диджей Тиесто и Макс Ферстаппен в паддоке 12 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон после финиша 13 / 25 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Макс Ферстаппен на траве после контакта с Льюисом Хэмилтоном вскоре после старта 14 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Серхио Перес на параде пилотов 15 / 25 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Себастьян Феттель 16 / 25 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Льюис Хэмилтон на подиуме 17 / 25 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Борьба на первом круге 18 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Вид на трассу 19 / 25 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Повреждения днища на болиде Льюиса Хэмилтона 20 / 25 Фотограф: Диего Мехиа Пожарный на пит-лейне 21 / 25 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Автомобиль Нико Хюлькенберга, поврежденный при столкновении с Даниилом Квятом на последнем круге гонки 22 / 25 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Льюис Хэмилтон на подиуме 23 / 25 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Финиш гонки 24 / 25 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Кевин Магнуссен, Haas F1 Team 25 / 25 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Как обычно, еще больше фотографий из Мексики – в основной фотогалерее этапа.