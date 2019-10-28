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Формула 1 / Гран При Мексики / Галерея

Лучшие фотографии Гран При Мексики: воскресенье

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Лучшие фотографии Гран При Мексики: воскресенье
28 окт. 2019 г., 05:38

Ферстаппен ездит по газону, Перес приветствует соотечественников, а Хэмилтон в сомбреро пьет шампанское. Мы собрали для вас лучшие кадры с гонки в Мехико.

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Льюис Хэмилтон на подиуме

Льюис Хэмилтон на подиуме
1/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Борьба на первых кругах гонки

Борьба на первых кругах гонки
2/25

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Даниэль Риккардо на параде пилотов

Даниэль Риккардо на параде пилотов
3/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Пит-стоп Ландо Норриса

Пит-стоп Ландо Норриса
4/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Болельщики

Болельщики
5/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон после победы в гонке

Льюис Хэмилтон после победы в гонке
6/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Маршалы убирают обломки с трассы

Маршалы убирают обломки с трассы
7/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен после прокола шины в борьбе с Боттасом

Макс Ферстаппен после прокола шины в борьбе с Боттасом
8/25

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон после победы

Льюис Хэмилтон после победы
9/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пит-стоп Серхио Переса

Пит-стоп Серхио Переса
10/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Борьба на старте

Борьба на старте
11/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Диджей Тиесто и Макс Ферстаппен в паддоке

Диджей Тиесто и Макс Ферстаппен в паддоке
12/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон после финиша

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон после финиша
13/25

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Макс Ферстаппен на траве после контакта с Льюисом Хэмилтоном вскоре после старта

Макс Ферстаппен на траве после контакта с Льюисом Хэмилтоном вскоре после старта
14/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес на параде пилотов

Серхио Перес на параде пилотов
15/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель
16/25

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон на подиуме

Льюис Хэмилтон на подиуме
17/25

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Борьба на первом круге

Борьба на первом круге
18/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вид на трассу

Вид на трассу
19/25

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Повреждения днища на болиде Льюиса Хэмилтона

Повреждения днища на болиде Льюиса Хэмилтона
20/25

Фотограф: Диего Мехиа

Пожарный на пит-лейне

Пожарный на пит-лейне
21/25

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Автомобиль Нико Хюлькенберга, поврежденный при столкновении с Даниилом Квятом на последнем круге гонки

Автомобиль Нико Хюлькенберга, поврежденный при столкновении с Даниилом Квятом на последнем круге гонки
22/25

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон на подиуме

Льюис Хэмилтон на подиуме
23/25

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Финиш гонки

Финиш гонки
24/25

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team
25/25

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Как обычно, еще больше фотографий из Мексики – в основной фотогалерее этапа.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
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Первая тренировка Старт через
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
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