Лучшие фото Гран При Турции: четверг
Много теплого турецкого солнца, ходьбы по трассе и совсем чуть-чуть гоночных машин. Мы собрали самые выразительные кадры медиа-дня в Стамбуле
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