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Формула 1
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Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Третья тренировка через
14 Часов
:
08 Минут
:
23 Секунд
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R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
6 дней
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R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
20 дней
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R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
27 дней
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R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
48 дней
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R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
55 дней
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R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
76 дней
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R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
104 дня
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R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
111 дней
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R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
125 дней
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R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
139 дней
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Формула 1 / Гран При Штирии / Галерея

Лучшие фото Гран При Штирии: пятница

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Лучшие фото Гран При Штирии: пятница
10 июл. 2020 г., 19:30

Риккардо возит по трассе датчики Киля, механики Renault носят по пит-лейну антикрылья, а Элбон выносит на асфальт немного гравия...

Слайдер
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Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен
1/26

Фотограф: FIA

Лэнс Стролл

Лэнс Стролл
2/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Механики Racing Point во время отработки пит-стопов

Механики Racing Point во время отработки пит-стопов
3/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон
4/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Серхио Перес

Серхио Перес
5/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кими Райкконен

Кими Райкконен
6/26

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Механики Renault

Механики Renault
7/26

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Лэнс Стролл
8/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пилоты отрабатывают старт в конце тренировки

Пилоты отрабатывают старт в конце тренировки
9/26

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

У боксов Racing Point

У боксов Racing Point
10/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон
11/26

Фотограф: LAT Images

Общий вид трассы

Общий вид трассы
12/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Маршалы сигнализируют об остановке тренировки

Маршалы сигнализируют об остановке тренировки
13/26

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель
14/26

Фотограф: FIA

Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо
15/26

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Общий вид трассы

Общий вид трассы
16/26

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Джордж Расселл

Джордж Расселл
17/26

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Шарль Леклер и гоночный инженер Хавьер Маркос

Шарль Леклер и гоночный инженер Хавьер Маркос
18/26

Фотограф: FIA

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель
19/26

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Лэнс Стролл
20/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Алекс Элбон

Алекс Элбон
21/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Алекс Элбон

Алекс Элбон
22/26

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Логотип Mercedes на моторхоуме

Логотип Mercedes на моторхоуме
23/26

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Даниил Квят

Даниил Квят
24/26

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Алекс Элбон

Алекс Элбон
25/26

Фотограф: FIA

Валттери Боттас

Валттери Боттас
26/26

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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