Лучшие фото Гран При Штирии: пятница
Риккардо возит по трассе датчики Киля, механики Renault носят по пит-лейну антикрылья, а Элбон выносит на асфальт немного гравия...
Макс Ферстаппен
Фотограф: FIA
Лэнс Стролл
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Механики Racing Point во время отработки пит-стопов
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Серхио Перес
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Кими Райкконен
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Механики Renault
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Лэнс Стролл
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты отрабатывают старт в конце тренировки
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
У боксов Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон
Фотограф: LAT Images
Общий вид трассы
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Маршалы сигнализируют об остановке тренировки
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Себастьян Феттель
Фотограф: FIA
Даниэль Риккардо
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Общий вид трассы
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Джордж Расселл
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Шарль Леклер и гоночный инженер Хавьер Маркос
Фотограф: FIA
Себастьян Феттель
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Лэнс Стролл
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Алекс Элбон
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Алекс Элбон
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Логотип Mercedes на моторхоуме
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Даниил Квят
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Алекс Элбон
Фотограф: FIA
Валттери Боттас
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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