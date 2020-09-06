Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Италии / Галерея

Лучшие фото Гран При Италии: суббота

Поделились
Комментарии
Лучшие фото Гран При Италии: суббота
Автор:
, Ответственный редактор

Жаркое солнце, раскаленный асфальт и острая борьба за позиции. Мы собрали лучшие кадры квалификационного дня в Монце

Читайте также:

Слайдер
Список

Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43
1/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Renault F1, возвращается в боксы после поломки

Даниэль Риккардо, Renault F1, возвращается в боксы после поломки
2/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
3/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri, проводит разминку перед началом заездов

Даниил Квят, AlphaTauri, проводит разминку перед началом заездов
4/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren
5/20

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, проезжает мимо исторического здания

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, проезжает мимо исторического здания
6/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ромен Грожан, Haas VF-20, на пит-лейне

Ромен Грожан, Haas VF-20, на пит-лейне
7/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Моторхоум Honda

Моторхоум Honda
8/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari, на пит-лейне

Себастьян Феттель, Ferrari, на пит-лейне
9/20

Машины Лэнса Стролла и Серхио Переса в закрытом парке

Машины Лэнса Стролла и Серхио Переса в закрытом парке
10/20

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1
11/20

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Renault RS20

Даниэль Риккардо, Renault RS20
12/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20
13/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос Сайнс, McLaren

Карлос Сайнс, McLaren
14/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Жером Столл, президент Renault F1 Team

Жером Столл, президент Renault F1 Team
15/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Уборочная машина очищает трассу от гравия

Уборочная машина очищает трассу от гравия
16/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Моторхоумы команд в паддоке

Моторхоумы команд в паддоке
17/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщики выезжают на трассу во время квалификации

Гонщики выезжают на трассу во время квалификации
18/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кончик носового обтекателя Racing Point RP20

Кончик носового обтекателя Racing Point RP20
19/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
20/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Официально: в 2021 году команда Renault сменит имя на Alpine

Предыдущая новость

Официально: в 2021 году команда Renault сменит имя на Alpine

Следующая новость

Слухи: Абитбуль покинет пост главы команды Формулы 1 в конце сезона

Слухи: Абитбуль покинет пост главы команды Формулы 1 в конце сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.