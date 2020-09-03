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ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
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Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
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Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
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Гран При Японии
09 окт.
Отменен
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Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
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Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
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Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
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11 дек.
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Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Италии: четверг

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Лучшие фото Гран При Италии: четверг

Время разбрасывать камни, кататься на велосипеде и краснеть. Мы собрали самые выразительные кадры медиа-дня в Монце

Слайдер
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Карлос Сайнс, McLaren, с тортом в честь дня рождения

Карлос Сайнс, McLaren, с тортом в честь дня рождения
1/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1, на велосипеде

Валттери Боттас, Mercedes AMG F1, на велосипеде
2/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, для домашнего Гран При

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, для домашнего Гран При
3/20

Фотограф: Alfa Romeo

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari
4/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Делегат FIA выбрасывает большой камень из гравийной зоны безопасности

Делегат FIA выбрасывает большой камень из гравийной зоны безопасности
5/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Старый овал трассы в Монце

Старый овал трассы в Монце
6/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьер Гасли и Даниил Квят, AlphaTauri

Пьер Гасли и Даниил Квят, AlphaTauri
7/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo

Кими Райкконен, Alfa Romeo
8/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Автобусы для персонала на трассе

Автобусы для персонала на трассе
9/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
10/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Тренировка пит-стопа в McLaren

Тренировка пит-стопа в McLaren
11/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari, едет по трассе на велосипеде

Шарль Леклер, Ferrari, едет по трассе на велосипеде
12/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Тойохару Танабе, технический директор, Honda F1

Тойохару Танабе, технический директор, Honda F1
13/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Николя Латифи, Williams Racing, прогулка по трассе

Николя Латифи, Williams Racing, прогулка по трассе
14/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Главная трибуна с ненастоящими болельщиками

Главная трибуна с ненастоящими болельщиками
15/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren, на велосипеде

Ландо Норрис, McLaren, на велосипеде
16/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Памятник Хуану-Мануэлю Фанхио в маске

Памятник Хуану-Мануэлю Фанхио в маске
17/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point

Лэнс Стролл, Racing Point
18/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Поребрик в цветах итальянского флага

Поребрик в цветах итальянского флага
19/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari, поездка по трассе на велосипеде

Шарль Леклер, Ferrari, поездка по трассе на велосипеде
20/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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