Лучшие фото Гран При Италии: четверг
Время разбрасывать камни, кататься на велосипеде и краснеть. Мы собрали самые выразительные кадры медиа-дня в Монце
Карлос Сайнс, McLaren, с тортом в честь дня рождения
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Валттери Боттас, Mercedes AMG F1, на велосипеде
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, для домашнего Гран При
Фотограф: Alfa Romeo
Шарль Леклер, Ferrari
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Делегат FIA выбрасывает большой камень из гравийной зоны безопасности
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Старый овал трассы в Монце
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пьер Гасли и Даниил Квят, AlphaTauri
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Автобусы для персонала на трассе
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Тренировка пит-стопа в McLaren
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari, едет по трассе на велосипеде
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Тойохару Танабе, технический директор, Honda F1
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Николя Латифи, Williams Racing, прогулка по трассе
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Главная трибуна с ненастоящими болельщиками
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren, на велосипеде
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Памятник Хуану-Мануэлю Фанхио в маске
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Поребрик в цветах итальянского флага
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari, поездка по трассе на велосипеде
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Предыдущая новость
Технический анализ: как Mercedes нашла дополнительную скорость в Спа
Следующая новость
Анализ: почему семье Уильямс пришлось покинуть Williams
Об этой статье
|Серия
|Формула 1