Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница
Мы собрали самые примечательные кадры удивительной для Ф1 пятницы без рева моторов (и немножко из четверга)
Музей трассы в Имоле
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, Renault F1, едет по трассе на велосипеде без рук
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Сотрудник трассы на тракторе выравнивает гравий в зоне безопасности
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ромен Грожан, Haas F1, чем-то очень доволен
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Гонщики Williams и глава команды Саймон Робертс на пресс-конференции
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Суровый Фернандо Алонсо, Renault, прогулка по трассе с командой
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Памятник Айртону Сенне рядом с местом его гибели
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Осень в Имоле
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, поездка по трассе на электросамокате
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, Renault F1, поднял велосипед на заднее колесо
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Карлос Сайнс, McLaren, поездка на велосипеде по трассе
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Финальные работы на трассе перед стартом Гран При
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Переднее антикрыло Ferrari SF1000
Фотограф: Джорджо Пиола
Защитное ограждение и знаки трассы в Имоле
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Подкраска рекламного баннера на трассе
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес и Лэнс Стролл, Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Деревья у трассы
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren, поездка не велосипеде по трассе
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Шарль Леклер, поездка по трассе на велосипеде с сотрудниками Ferrari
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Себастьян Феттель, Ferrari
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
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