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:
33 Минут
:
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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Галерея

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница

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Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница

Мы собрали самые примечательные кадры удивительной для Ф1 пятницы без рева моторов (и немножко из четверга)

Музей трассы в Имоле

Музей трассы в Имоле
1/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Renault F1, едет по трассе на велосипеде без рук

Даниэль Риккардо, Renault F1, едет по трассе на велосипеде без рук
2/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Сотрудник трассы на тракторе выравнивает гравий в зоне безопасности

Сотрудник трассы на тракторе выравнивает гравий в зоне безопасности
3/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ромен Грожан, Haas F1, чем-то очень доволен

Ромен Грожан, Haas F1, чем-то очень доволен
4/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Гонщики Williams и глава команды Саймон Робертс на пресс-конференции

Гонщики Williams и глава команды Саймон Робертс на пресс-конференции
5/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Суровый Фернандо Алонсо, Renault, прогулка по трассе с командой

Суровый Фернандо Алонсо, Renault, прогулка по трассе с командой
6/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Памятник Айртону Сенне рядом с местом его гибели

Памятник Айртону Сенне рядом с местом его гибели
7/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Осень в Имоле

Осень в Имоле
8/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, поездка по трассе на электросамокате

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, поездка по трассе на электросамокате
9/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Renault F1, поднял велосипед на заднее колесо

Даниэль Риккардо, Renault F1, поднял велосипед на заднее колесо
10/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Карлос Сайнс, McLaren, поездка на велосипеде по трассе

Карлос Сайнс, McLaren, поездка на велосипеде по трассе
11/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Финальные работы на трассе перед стартом Гран При

Финальные работы на трассе перед стартом Гран При
12/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Переднее антикрыло Ferrari SF1000

Переднее антикрыло Ferrari SF1000
13/20

Фотограф: Джорджо Пиола

Защитное ограждение и знаки трассы в Имоле

Защитное ограждение и знаки трассы в Имоле
14/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Подкраска рекламного баннера на трассе

Подкраска рекламного баннера на трассе
15/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес и Лэнс Стролл, Racing Point

Серхио Перес и Лэнс Стролл, Racing Point
16/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Деревья у трассы

Деревья у трассы
17/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren, поездка не велосипеде по трассе

Ландо Норрис, McLaren, поездка не велосипеде по трассе
18/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, поездка по трассе на велосипеде с сотрудниками Ferrari

Шарль Леклер, поездка по трассе на велосипеде с сотрудниками Ferrari
19/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari
20/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

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Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго
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Этап Гран При Эмилии-Романьи Билеты
Сессия Пятница

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