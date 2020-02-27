Лучшее время дня Кубице мог подарить ветер

Роберт Кубица за рулем болида Alfa Romeo показал лучшее время в четвертый день предсезонных тестов, которые команды Формулы 1 проводят на трассе в Барселоне. Результат польского пилота не стал сенсацией, даже несмотря на отрыв в четыре десятых секунды от ближайшего преследователя – дело в том, что в течение дня только Кубица использовал покрышки состава С5, т.е. самые мягкие из доступных.

Однако соавтором успеха гонщика Alfa Romeo мог стать ветер. И сами пилоты, и наблюдатели на трассе отмечали, что после обеда усиление ветра заметно сказалось на скорости машин. В частности, Серхио Перес, пилотировавший автомобиль Racing Point во второй половине дня, рассказал в беседе с журналистами о «заметном изменении ветра по ходу сессии».

Тем не менее, мексиканец (чье время в итоге стало третьим с отставанием в полсекунды от времени Кубицы) остался доволен своей тестовой сессией – он считает болид RP20 лучшим из тех, которыми ему приходилось управлять, а уровень подготовки команды к первой гонке сезона называет наивысшим за всю историю коллектива.

Насколько сильно ветер на деле повлиял на результаты заездов – вопрос в целом открытый. Среди пилотов, оказавшихся в итоговом протоколе среды на первых пяти позициях, трое работали на трассе после обеда.