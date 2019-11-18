«Лучше воздух, еда тоже лучше». Тост о том, почему Гасли снова расцвел в Toro Rosso

В Бразилии Гасли в четвертый раз подряд пробился в финал квалификации, а в гонке – не совершив ни единой ошибки – унаследовал второе место после схода Валттери Боттаса и двух аварий, сначала между гонщиками Ferrari, а потом между Льюисом Хэмилтоном и Алексом Элбоном.

Француз, проведя за STR всего восемь гонок, уже заработал 32 очка – это всего на три меньше, чем у его напарника Даниила Квята за весь сезон.

Франц, что вы сделали с Пьером, что он настолько быстро обрел прежнюю форму?

Прежде всего, он просто переехал в Италию. Там чище воздух, в Италии вкуснее еда. Это ему и помогло. Шучу. Знаете, когда Пьер вернулся, он сразу очень быстро освоился в машине, команда его уже знала, он знал команду. У нас не было неизвестных, и все сразу стало отлично работать – он показал это с самых первых гонок.

Я помню уже в Сингапуре, а потом еще на нескольких трассах, он уже выдавал отличные выступления. А сегодня – нет, на протяжении всего этого уик-энда – он доказал, что комбинация Пьера и машины Toro Rosso может быть очень сильна.

То, что он финишировал вторым – это удача. Мы должны поблагодарить Ferrari. Я уже собирался сходить к [Маттиа] Бинотто, чтобы сказать ему спасибо. Так или иначе, он бы в любом случае закончил гонку как минимум шестым без каких-либо проблем, и это хорошо. Мы нашли хороший компромисс в настройках.

Здесь, в Сан-Паулу, очень важно показывать скорость на длинной прямой, и мы были одними из быстрейших. При этом не надо забывать и о внутренней секции. Но он пилотировал очень умно, берег шины на выходе из четвертого, шестого и 11-го поворотов, не перегревал их – что было особенно важно в начале дистанции, когда на борту было 110 кг топлива. Плюс, он отлично оборонялся, когда его начал атаковать Кими. Пьер просто показал ему: «Нет, у тебя нет ни единого шанса обогнать меня». Он сегодня проехал одну из лучших своих гонок.

Последний круг…

…последний круг был очень захватывающим, и я очень рад за Honda. Большие поздравления людям, которые работают в Сакуре, потому что мы выиграли эту дуэль в мощности [с Mercedes Льюиса Хэмилтона] на длинной прямой к финишу. Это просто фантастика – поздравления сотрудникам Honda.

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso STR14, и Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W10 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Когда вы поняли, что подиум возможен? После аварии Элбона и Хэмилтона?

Да, я просто надеялся, что не будет еще одной аварии – и к этому мы тоже были близки. К счастью, они не столкнулись, и мы смогли закончить гонку на второй позиции. Спасибо и Хэмилтону, что не стал выдавливать его [Пьера] с трассы.

У вас не было мысли попросить Пьера просто пропустить Льюиса?

Нет, нет. Вообще нет. Если была возможность бороться надо было бороться до конца.

Но Льюис был на свежих шинах.

Это неважно. У него было сломано переднее антикрыло. Если честно, в такой момент просто нельзя отвлекать пилота. Нельзя выходить на связь по радио и говорить ему «пропусти» или что-то в этом роде, потому что он просто подумает: «Что за идиотские сообщения? Я здесь вообще-то гоняюсь». Нет, мы позволили ему побороться – и это было правильно.

Стоит полагать, вы довольны выбранной стратегией? Вы изначально собирались провести два пит-стопа?

Да. Вчера у нас по этому поводу состоялась длинная дискуссия. Мне было очевидно, что в таких погодных условиях – с температурой трассы в 48-50 градусов – просто невозможно проехать гонку с одним пит-стопом, не рискуя потерять слишком много из-за износа шин. Я сказал пилотам, сказал инженерам, что я не хочу ничего слышать об экономии резины. Если ты постоянно занят только тем, что бережешь шины, то ты проигрываешь слишком много, по три-четыре десятые – и рискуешь потерять гонку. Я сказал: «Нет, атакуйте. Будьте осторожны в ключевых поворотах, но атакуйте – потому что мы пойдем на два пит-стопа».

Этот подиум важен и потому, что команда ведет борьбу в Кубке конструкторов за шестое место. Теперь, кажется, Racing Point уже не сможет догнать…

Никогда нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. Надо быть осторожным в формулировках, но мы теперь впереди. Плюс, теперь нам всего шесть очков осталось до Renault (на самом деле – восемь; интервью состоялось еще до объявления о штрафе Льюиса Хэмилтона, благодаря которому Даниэль Риккардо впоследствии переместился на одну позицию выше в протоколе Гран При Бразилии, – прим. ред.), а это означает, что мы еще можем побороться и за пятое место .

В последних гонках мы видим, как Toro Rosso прибавляет. Это следствие совместной работы с Red Bull?

Нет, сотрудничество с Red Bull помогло нам в начале сезона, потому что мы приобрели у них подвеску и некоторые другие элементы. Но в течение сезона – из-за правил – синергия с Red Bull на нашу скорость уже не влияла. Нет, наш прогресс – это в первую очередь работа с аэродинамикой и Honda. Прежде всего именно Honda. Это и четвертая спецификация мотора и новое масло, которое мы получили на «Сузуке». Именно это помогло нам прибавить.