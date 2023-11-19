«Лучше многих». Хэмилтон возразил критикам после гонки в Вегасе
По мнению семикратного чемпиона, в календаре Ф1 есть немало трасс, которые уступают новому городскому кольцу в мировой столице казино
Яркий и ориентированный на VIP-гостей этап в Лас-Вегасе не понравился многим давним поклонникам Формулы 1. По-американски красочная церемония открытия сменилась чередой проблем в первый день уик-энда – все началось с отстрелившей в Ferrari Карлоса Сайнса крышкой дренажного люка, а продолжилось переносом заездов на 4 часа ночи при пустых трибунах.
Однако с субботу дела пошли на лад, а гонка в условиях минимального сцепления с трассой получилась вполне добротной, несмотря на очередную победу Макса Ферстаппена.
По мнению Льюиса Хэмилтона, который после столкновения с Оскаром Пиастри финишировал в Неваде только седьмым, критики нового этапа скоро поймут, что ошибались.
«Гонка вышла классной, – сказал пилот Mercedes. – Вообще одной из лучших.
Многие люди и все медиа были так негативно настроены к этому этапу, к шоу-составляющей. А я сразу сказал – давайте посмотрим, как все получится. И гонка вышла классной. Как в Баку, только еще лучше».
На вопрос о том, удалось ли Ф1 отыскать баланс между зрелищем и спортом, Хэмилтон ответил: «Я не видел никаких зрелищных мероприятий, так что мне сложно судить. Я не слежу за этой составляющей».
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Он продолжил: «Я слышал много негатива по поводу того, что в Штатах проводят три Гран При. Все жалуются, что не остается классических европейских этапов.
Но в этот раз гонка получилась лучше, чем на многих других трассах. Так что я снимаю шляпу перед людьми, которые придумали эту идею. На самом деле, мне уже не терпится вернуться сюда и провести еще одну гонку – надеюсь, в будущем году она сложится для меня лучше».
На вопрос о том, чего было реально добиться без контакта с Пиастри на 16-м круге, британский пилот добавил: «Понятия не имею. Хорошо хоть, что удалось заработать пару очков. Но подиум наверняка мог бы получиться».
После Гран При Лас-Вегаса отрыв в общем зачете между Хэмилтоном и Серхио Пересом вырос до 41 очка, отыграть которые в Абу-Даби уже не получится. Но и занимающий четвертое место Карлос Сайнс уже не отодвинет Льюиса ниже.
Дополнительная информация: Мэнди Кьюри
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