«Лучше бы взял паузу». Коллес, Марко и Риккардо о новом контракте Феттеля

Советник Red Bull Хельмут Марко неоднократно выражал надежду на то, что Себастьян Феттель найдет место в Формуле 1 после ухода из Ferrari. После объявления о контракте немца с Aston Martin Марко выразил удовлетворение.

«Хорошо, что Себастьян наконец принял решение, – цитирует Марко F1-Insider. – Здорово, что он останется в Формуле 1. Для чемпионата хорошо, что он не потерял четырехкратного чемпиона. Aston Martin с ним станет сильнее, но конкуренция развивает бизнес».

Также доволен остался бывший напарник Феттеля Даниэля Риккардо: «Это хороший шаг, Aston Martin будет боеспособна в будущем. А для Себа это хороший новый старт. Он не упал, но твердо встал на ноги. Я чувствовал, что он еще не готов закончить с Формулой 1. И он принял хорошее решение и для себя, и для чемпионата».

А вот бывший руководитель команд Ф1 Колин Коллес усомнился в верности решения Феттеля: «Я бы на его месте лучше взял паузу, чтобы посмотреть, какие варианты будут на 2022 год. Кроме прочего, еще вопрос, будет ли Aston Martin также боеспособна после запрета на копирование машин.

Что до образа Феттеля, то его катастрофический сезон с Ferrari быстро забудут. И даже от годичного перерыва его образ бы не пострадал. Поэтому я взял бы паузу в надежде на место в топ-команде».