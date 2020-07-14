«Лучше бы они бросили мне кубок». Хэмилтон пожаловался на моторизованные тележки
Действующий чемпион мира предъявил претензии к новой церемонии награждения Формулы 1
Победитель Гран При Штирии Льюис Хэмилтон негативно оценил новый формат церемонии награждения в Формуле 1. Прежде кубки призерам вручали люди. Это могли бы представители спонсоров, знаменитости или местные чиновники.
В связи с пандемией коронавируса в 2020 году от этой традиции отказались. Вместо людей призеры Гран При начали получать кубки с помощью моторизованных тележек. Такие тележки подъезжают к призеру и подвозят ему кубок.
«Это было странно, – рассказал Хэмилтон после того, как на Гран При Штирии впервые поучаствовал в обновленной церемонии награждения. – Лучше бы они бросили мне кубок. Нет, правда, несуразица какая-то. Нас же всех проверили на коронавирус, у каждого на лице маска, мы носим перчатки. Тележки с трофеями – это чересчур».
Партнер Хэмилтона по команде Mercedes Валттери Боттас не разделил скепсиса совего напарника. «По-моему, было круто, – оценил моторизованные тележки Боттас. – Перед нашей церемонией награждения я видел их в Формуле 3 и Формуле 2. Так что я знал, что кубки пилотам привозят роботы. Трофей приезжает прямо тебе в руки – это же здорово».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский