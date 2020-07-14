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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

«Лучше бы они бросили мне кубок». Хэмилтон пожаловался на моторизованные тележки

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«Лучше бы они бросили мне кубок». Хэмилтон пожаловался на моторизованные тележки
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Адам Купер
14 июл. 2020 г., 12:44

Действующий чемпион мира предъявил претензии к новой церемонии награждения Формулы 1

Победитель Гран При Штирии Льюис Хэмилтон негативно оценил новый формат церемонии награждения в Формуле 1. Прежде кубки призерам вручали люди. Это могли бы представители спонсоров, знаменитости или местные чиновники.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году от этой традиции отказались. Вместо людей призеры Гран При начали получать кубки с помощью моторизованных тележек. Такие тележки подъезжают к призеру и подвозят ему кубок.

«Это было странно, – рассказал Хэмилтон после того, как на Гран При Штирии впервые поучаствовал в обновленной церемонии награждения. – Лучше бы они бросили мне кубок. Нет, правда, несуразица какая-то. Нас же всех проверили на коронавирус, у каждого на лице маска, мы носим перчатки. Тележки с трофеями – это чересчур».

Партнер Хэмилтона по команде Mercedes Валттери Боттас не разделил скепсиса совего напарника. «По-моему, было круто, – оценил моторизованные тележки Боттас. – Перед нашей церемонией награждения я видел их в Формуле 3 и Формуле 2. Так что я знал, что кубки пилотам привозят роботы. Трофей приезжает прямо тебе в руки – это же здорово».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Антон Погорельский

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