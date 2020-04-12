Лучшая победа Стирлинга Мосса. Рассказывает сам Мосс

Сложно выбрать между «Милле Милья» 1955 года и Гран При Монако-1961. Но все же в качестве гонки всей жизни я назову Монако-61.

В той гонке было 100 кругов, она продолжалась два с половиной часа. Участвовало множество быстрых пилотов: там был Кларк, Дэн Герни и оба Хилла [Фил и Грэм].

Ричи Гинтер, Ferrari, Джим Кларк, Lotus 21, и Стирлинг Мосс, Lotus 18 на старте Гран При Монако 1961 года Фото: Дэвид Фиппс

Я начал с борьбы в лидирующей группе и к концу второго круга ехал на втором месте. На 14-м круге я захватил лидерство. С того момента и до самого финиша отрыв между мной и парой Ferrari, на которых ехали Фил Хилл и Ричи Гинтер, не превышал нескольких секунд.

Я стартовал с поул-позиции. Если бы я на протяжении всей гонки показывал точно такое же время, что показал в своей лучшей попытке в квалификации, то я бы завершил гонку всего на 40 секунд раньше, чем на самом деле.

Стирлинг Мосс Фото: LAT Images

[Соперники] давили на меня так сильно, что я проехал на пределе всю гонку. Абсолютно в каждом повороте я говорил себе: «Начиная с этого момента я постараюсь ехать быстрее». Разумеется, я не мог это осуществить, так что я подпрыгивал на очередном бордюре и думал: «Ладно, попробуем снова».

Это была совершенно отчаянная борьба. А когда на тебя давят так сильно, сложно сохранять концентрацию. Каждый раз, когда я смотрел в зеркало заднего вида, я видел там красную машину. Аккурат позади себя.

Ричи Гинтер за рулем Ferrari Dino 156 Фото: LAT Images

После финиша я был в полном восторге. Дело в том, что по ходу заезда я был уверен, что Ferrari просто играют со мной. У них было на 50 лошадиных сил больше, чем у меня, так что я был убежден: на последнем круге они пройдут меня как стоячего. Только когда я пересек финишную черту, я поверил, что действительно выиграл ту гонку.

Стирлинг Мосс Фото: Sutton Images

Это был Гран При, в котором я умудрился проехать почти 100% дистанции на пределе. Это требовало невероятной сосредоточенности. Не говоря уже о том, что сам заезд длился больше двух часов.

Оглядываясь назад, на все 500 моих гонок, в 400 из которых я добрался до финиша, а в 212 одержал победу, я могу назвать Гран При Монако 1961 года одним из лучших этапов в карьере.