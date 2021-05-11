С того момента, как в конце 2016 года Формулу 1 покинул Нико Росберг, никому из гонщиков не удается остановить триумфальную поступь Льюиса Хэмилтона, который продолжает выигрывать гонки и титулы.

Среди болельщиков немало тех, кто считает успехи британца в первую очередь результатом технического преимущества – после перехода на турбомоторы его команда Mercedes превосходит своих соперников в скорости.

Однако Фернандо Алонсо, который в 2007-м выступал вместе с Льюисом в McLaren, а сейчас вернулся в Ф1 после двух пропущенных сезонов. не разделяет эту точку зрения.

«Все говорит, что сейчас он в наилучших кондициях, если говорить о мастерстве гонщика и роли в команде, – объяснил испанец в интервью газете Marca. – Самая ли у него быстрая машина? Да. Но даже с такой машиной ты должен добиваться результата на каждом этапе, вне зависимости от того. идет ли дождь, светил ли солнце – и всего остального.

Ты должен добиваться результата. когда Red Bull выдает потрясающий уик-энд. И на тех трассах, где твоя машина не является самой быстрой».

Ооворя о рекордах Хэмилтона, обладатель двух титулов добавил: «Такого можно добиться, только если постоянно выступаешь на самом высоком уровне. Я я думаю, многие недооценивают его достижения».

Также Алонсо отметил, что в последнее время Mercedes уже не имеет того преимущества, что в начале турбоэры. Команде Хэмилтона несколько лет оказывала серьезную конкуренцию Ferrari, а в нынешний чемпионат проходит под знаком сражения чемпионов с Red Bull.

«Я отдаю Льюису должное, – отметил Фернандо. – Сейчас у Mercedes уже нет того доминирования, которое было четыре года назад, кода они просто выигрывали все подряд.

Соперники уже намного ближе, но это, похоже, нисколько его не беспокоит. Он всегда выдает 100 процентов. Так что его можно только поздравить».

На недавнем Гран При Испании Хэмилтон завоевал 100-й поул в Ф1, до отметки в 100 побед ему осталось выиграть две гонки.