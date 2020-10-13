Лучшая гонка в сезоне не убедила Haas оставить Грожана

Лишь на 11-м этапе сезона Ромен Грожан смог заработать свои первые очки в нынешнем чемпионате Ф1. Проехав дистанцию с единственным пит-стопом, француз финишировал девятым – в последний раз он зарабатывал очки еще прошлым летом в Хоккенхайме.

В команде Haas уже давно не делают секрета из того, что всерьез думают об обновлении состава – три последних года ее цвета защищают Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, но сейчас на рынке есть куда более интересные варианты.

И хотя пока американский коллектив не сделал никаких официальных заявлений, его глава Гюнтер Штайнер уже посоветовал Грожану с Магнуссеном подыскивать себе новые варианты продолжения карьеры.

Как пояснил Штайнер уже после Гран При Айфеля, хорошее выступление Грожана поднимет дух в команде и поможет борьбе с Alfa Romeo в Кубке конструкторов, но не повлияет не шансы Ромена сохранить место.

«Я так не думаю, – пояснил он в ответ на вопрос журналистов, поможет ли французу лучшее выступление в сезоне. – Мы не можем отталкиваться от эмоций, меняя свои решения после каждой гонки.

Я всегда говорил, что это решение на долгосрочную перспективу, а не на короткий срок. И я не хотел бы попасть в эту ловушку».

Он добавил: «Я стою на позициях стабильности. И могу лишь повторить: нам нужно понять, что будет лучше всего для сильных выступлений команды, какие гонщики позволят этого добиться в ближайшие два, три, четыре года».

В число тех, кого называют кандидатами на место в Haas, сходят Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Никита Мазепин и Мик Шумахер.

Но Штайнер не сообщил никакой конкретики, ограничившись лишь тем, что объявление едва ли будет сделано за ближайшие две недели до Гран При Португалии.

«Вы хотите предложить мне пари? Знаете, это вообще-то незаконно, – улыбнулся он. – Я не могу дать свой ответ. Но вероятность такого развития событий очень мала».

Дополнительная информация: Олег Карпов