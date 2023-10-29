«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой
Глава Mercedes объявил, что риск ради победы в Ф1 вполне оправдан, однако комментатор Sky Sports не согласился с ним и обратил внимание на важные детали
Формула 1 уже уехала из Остина, а тема дисквалификации Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером за сточенную планку под днищем машин продолжает обсуждаться в паддоке.
Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф косвенно признал, что его команда осознанно выбирала для W14 Льюиса малый клиренс, чтобы тот был быстрее на американской трассе.
«Как по мне, я предпочту дисквалификацию после борьбы за победу, нежели очередной финиш на третьем месте в 25 секундах позади, – сказал австриец в интервью Sky Sport. – И если придется выбирать снова, моя позиция не изменится».
Эти слова не понравились эксперту и комментатору Мартину Брандлу. Когда британца спросили, согласен ли тот с Вольфом, экс-пилот Ф1 ответил: «Категорически нет. Мне кажется, Тото рассуждает здесь слишком легкомысленно.
Они с Льюисом очень здорово делают свое дело в этот уик-энд [в Мехико], не уставая повторять, что ничего страшного не произошло, что другие тоже выходят за рамки правил.
Но, знаете ли, некоторые команды специально приподняли свои машины [в Остине], зная, что их ждет спринтерский уик-энд на кочковатой трассе, где сильный ветер дополнительно прижимает шасси к асфальту на прямых.
И я не верю, что нарушение Mercedes было таким уж ничтожным. Превышение износа на самом деле оказалось у них значительным».
Брандл добавил: «Да, условия там были особенными. Но все мы отлично знаем, что на машинах с граунд-эффектом малый клиренс автоматически значит прибавку в эффективности.
И хотя FIA успешно контролирует соблюдение правил, в тот раз им следовало проверить после финиша все машины».
Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре
Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре
Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта
Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта
«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin
«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin «Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin
Самое важное:
Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023
Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023 Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023
Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике
Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике
Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается
Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается
В Haas озвучили причину аварии Магнуссена
В Haas озвучили причину аварии Магнуссена В Haas озвучили причину аварии Магнуссена
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.