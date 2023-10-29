«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

Формула 1 уже уехала из Остина, а тема дисквалификации Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером за сточенную планку под днищем машин продолжает обсуждаться в паддоке.

Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф косвенно признал, что его команда осознанно выбирала для W14 Льюиса малый клиренс, чтобы тот был быстрее на американской трассе.

«Как по мне, я предпочту дисквалификацию после борьбы за победу, нежели очередной финиш на третьем месте в 25 секундах позади, – сказал австриец в интервью Sky Sport. – И если придется выбирать снова, моя позиция не изменится».

Эти слова не понравились эксперту и комментатору Мартину Брандлу. Когда британца спросили, согласен ли тот с Вольфом, экс-пилот Ф1 ответил: «Категорически нет. Мне кажется, Тото рассуждает здесь слишком легкомысленно.

Они с Льюисом очень здорово делают свое дело в этот уик-энд [в Мехико], не уставая повторять, что ничего страшного не произошло, что другие тоже выходят за рамки правил.

Но, знаете ли, некоторые команды специально приподняли свои машины [в Остине], зная, что их ждет спринтерский уик-энд на кочковатой трассе, где сильный ветер дополнительно прижимает шасси к асфальту на прямых.

И я не верю, что нарушение Mercedes было таким уж ничтожным. Превышение износа на самом деле оказалось у них значительным».

Брандл добавил: «Да, условия там были особенными. Но все мы отлично знаем, что на машинах с граунд-эффектом малый клиренс автоматически значит прибавку в эффективности.

И хотя FIA успешно контролирует соблюдение правил, в тот раз им следовало проверить после финиша все машины».