Формула 1 Гран При США
Новость

«Ловко уводит от главного». Брандл упрекнул Вольфа после истории с планкой

Глава Mercedes объявил, что риск ради победы в Ф1 вполне оправдан, однако комментатор Sky Sports не согласился с ним и обратил внимание на важные детали

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Жером Д'Амброзио, глава молодежной программы, Mercedes-AMG, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Эстебан Гутьеррес, запасной гонщик Mercedes-AMG

Формула 1 уже уехала из Остина, а тема дисквалификации Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером за сточенную планку под днищем машин продолжает обсуждаться в паддоке. 

Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф косвенно признал, что его команда осознанно выбирала для W14 Льюиса малый клиренс, чтобы тот был быстрее на американской трассе. 

«Как по мне, я предпочту дисквалификацию после борьбы за победу, нежели очередной финиш на третьем месте в 25 секундах позади, – сказал австриец в интервью Sky Sport. – И если придется выбирать снова, моя позиция не изменится». 

Эти слова не понравились эксперту и комментатору Мартину Брандлу. Когда британца спросили, согласен ли тот с Вольфом, экс-пилот Ф1 ответил: «Категорически нет. Мне кажется, Тото рассуждает здесь слишком легкомысленно. 

Они с Льюисом очень здорово делают свое дело в этот уик-энд [в Мехико], не уставая повторять, что ничего страшного не произошло, что другие тоже выходят за рамки правил

Но, знаете ли, некоторые команды специально приподняли свои машины [в Остине], зная, что их ждет спринтерский уик-энд на кочковатой трассе, где сильный ветер дополнительно прижимает шасси к асфальту на прямых.

И я не верю, что нарушение Mercedes было таким уж ничтожным. Превышение износа на самом деле оказалось у них значительным». 

Брандл добавил: «Да, условия там были особенными. Но все мы отлично знаем, что на машинах с граунд-эффектом малый клиренс автоматически значит прибавку в эффективности. 

И хотя FIA успешно контролирует соблюдение правил, в тот раз им следовало проверить после финиша все машины».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Мнение: что позволило Ferrari провести безупречную квалификацию в Мехико
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен выиграл в Мексике после стартовой аварии Переса

Ферстаппен выиграл в Мексике после стартовой аварии Переса

Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен выиграл в Мексике после стартовой аварии Переса Ферстаппен выиграл в Мексике после стартовой аварии Переса

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Мартин Брандл
Больше от
Мартин Брандл
Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре

Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре

Формула 1
Гран При Сингапура

Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре Сам себя перехитрил. Брандл объяснил ошибку Леклера в Сингапуре

Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта

Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта

Формула 1

Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта Сколько Mercedes будет платить Хэмилтону по новому контракту? Мнение эксперта

«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin

«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin

Формула 1

«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin «Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin

Самое важное:

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

FeCh Ferrari Challenge
Муджело – Мировой финал

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023 Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

F1 Формула 1
Гран При Мексики

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.