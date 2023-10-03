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Лоусон выступит за AlphaTauri и на Гран При Катара

Заслуживающий доверия источник сообщил, что Даниэль Риккардо вернется за руль только в Остине, а в этот уик-энд свой финальный шанс в сезоне-2023 получит его молодой сменщик

Автор:
Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04

В начале этой неделе Даниэль Риккардо провел серьезную испытательную сессию на симуляторе в Милтон-Кинсе, чтобы в Red Bull смогли оценить его готовность к возвращению за руль машины Ф1.

Австралиец попал в аварию по ходу пятничной тренировки в Зандфорте – медики диагностировали у него перелом пястной кости в левой кисти. Первоначально предполагалось, что Даниэль сможет продолжить выступления через две-три недели, но в итоге его восстановление заняло почти два месяца. 

После проведенных тестов команда решила, что Риккардо стоит подождать еще немного, чтобы избежать любых рисков – так что в эти выходные в Катаре вместо него вновь поедет Лиам Лоусон. 

Как стало известно нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com, ключевым при принятии решения стал тот факт, что Гран При на трассе «Лосаил» пройдет в спринтерском формате. Если бы Риккардо начал уик-энд, и после пятничной тренировки был бы вынужден отказаться от продолжения выступлений, Лоусон просто не имел бы возможности познакомиться с трассой и вынужден был бы с ходу вступить в борьбу на квалификации.  

Официально AlphaTauri пока не подтвердила выбор пилота, однако объявление прозвучит уже в самое ближайшее время. 

Для Лиама это будет уже пятый Гран При в нынешнем сезоне и в карьере, а Риккардо вернется в Ф1 на этапе в Остине 20-22 октября.  

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Фото: Red Bull Content Pool

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