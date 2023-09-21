Лоусон рассказал, как попробует убедить AlphaTauri оставить его на 2024-й

Лиам Лоусон получил возможность дебютировать в Формуле 1 после травмы Даниэля Риккардо в Зандфорте – молодому гонщику хватило трех этапов, чтобы принести своей команде AlphaTauri лучший результат в сезоне и финишировать в Сингапуре девятым.

В этот уик-энд Лоусон продолжит выступление в чемпионате мира: Риккардо продолжает восстановление и пропускает Гран При Японии. Однако в паддоке сложилось мнение, что успехи Лиама все же не позволят ему получить место в основном составе команды из Фаэнцы на 2024 год. Некоторые предполагают, что объявление о продолжении сотрудничества с Риккардо и Юки Цунодой будет сделано уже в этот уик-энд.

В такой ситуации Лоусон заверил, что постарается изменить мнение AlphaTauri единственным доступным средством – своими выступлениями.

«Разумеется, мне совсем не хочется возвращаться в резерв, – рассказал 21-летний пилот репортерам в четверг на "Сузуки". – При этом я прекрасно понимаю, как сложно получить место в Формуле 1.

Разумеется, что случится – то случится. Я стараюсь не особенно задумываться об этом – и просто делать максимум того, что в моих силах».

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

Лоусон добавил: «Честно говоря, у нас [с боссами Red Bull] не было никаких серьезных разговоров о будущем. В последнее время события развиваются для меня весьма позитивно, но я чувствую, что прежде всего от меня ждут серьезной работы и результатов. И я буду использовать свои возможности, пока не вернется Даниэль.

Мне прекрасно понятно, что надо просто хорошо делать свое дело. Конечно, я очень хочу выступать в Формуле 1. И сейчас, получив такой шанс, изо всех сил стараюсь проявить себя и доказать свое право остаться здесь. Но все дискуссии об этом будут уже после завершения этого уик-энда».

В отличие от других новичков чемпионата, Лиам хорошо знает японскую трассу, так как выступал здесь в местной Суперформуле. Гонщик отметил, что время сейчас играет на него: «Чем дольше я остаюсь за рулем, тем лучше у меня получается. Мне приходится соперничать с теми, кто уже провел в этом сезоне 11-12 Гран При. Потому нужно догонять.

С каждым новым этапом я ощущаю себя все увереннее за рулем. Надеюсь, в этот уик-энд мне удастся сделать еще один шаг вперед. Но должен признать, что адаптация к машине Ф1 требует гораздо больше времени в сравнении с любой другой техникой, на которой я выступал».

AlphaTauri не делала никаких официальных заявлений сроках возвращения Риккардо, однако ожидается, что тот сможет выступить на Гран При Катара в начале октября.