Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо

Гонщик AlphaTauri Даниэль Риккардо сломал одну из костей левой кисти, когда уводил машину в сторону от столкновения с Оскаром Пиастри в пятничной тренировке голландского Гран При и получил удар рулем.

Гонщика отправили в больницу, а позже сделали операцию, а ему на замену в Зандфорте пришел 21-летний Лиам Лоусон из молодежной программы Red Bull, И хотя за руль машины AT04 тот впервые сел лишь в субботу утром, в гонке новозеландец не допускал ошибок и финишировал 13-м – на три позиции выше своего напарника Юки Цуноды.

В понедельник утром AlphaTauri официально объявила, что Лоусон останется в ее составе до тех пор, пока Риккардо не будет полностью здоров и готов к выступлениям.

В официальном заявлении, опубликованном в понедельник вечером, говорится: «Мы рады, что операция Даниэля прошла успешно, и он уже на пути к восстановлению.

Мы надеемся уже скоро увидеть его на трассе, но пока он не будет полностью здоров, Лиам, который хорошо справился с работой в Зандфорте, несмотря на сложные условия, будет выступать вместе с Юки – начиная с нашего домашнего уик-энда в Монце».

После Гран При Италии, который состоится в ближайшие выходные, Формулу 1 ждет недельная пауза, за которой последуют сдвоенные гонки в Сингапуре и Японии.

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool