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Лоусон будет выступать за AlphaTauri, пока не выздоровеет Риккардо

В понедельник команда из Фаэнцы подтвердила, что новозеландский гонщик, который дебютировал в ее составе на недавнем Гран При в Зандфорте, останется за рулем, пока после травмы не вернется его предшественник

Меган Уайт
Автор:
Лиам Лоусон, AlphaTauri

Гонщик AlphaTauri Даниэль Риккардо сломал одну из костей левой кисти, когда уводил машину в сторону от столкновения с Оскаром Пиастри в пятничной тренировке голландского Гран При и получил удар рулем.

Гонщика отправили в больницу, а позже сделали операцию, а ему на замену в Зандфорте пришел 21-летний Лиам Лоусон из молодежной программы Red Bull, И хотя за руль машины AT04 тот впервые сел лишь в субботу утром, в гонке новозеландец не допускал ошибок и финишировал 13-м – на три позиции выше своего напарника Юки Цуноды. 

В понедельник утром AlphaTauri официально объявила, что Лоусон останется в ее составе до тех пор, пока Риккардо не будет полностью здоров и готов к выступлениям. 

В официальном заявлении, опубликованном в понедельник вечером, говорится: «Мы рады, что операция Даниэля прошла успешно, и он уже на пути к восстановлению. 

Мы надеемся уже скоро увидеть его на трассе, но пока он не будет полностью здоров, Лиам, который хорошо справился с работой в Зандфорте, несмотря на сложные условия, будет выступать вместе с Юки – начиная с нашего домашнего уик-энда в Монце». 

После Гран При Италии, который состоится в ближайшие выходные, Формулу 1 ждет недельная пауза, за которой последуют сдвоенные гонки в Сингапуре и Японии.  

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Фото: Red Bull Content Pool

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