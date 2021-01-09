Лоуренс Стролл: У меня есть средства для побед Aston Martin

В 2020 году Racing Point одержала первую победу в Формуле 1 с 2003 года, когда еще называлась Jordan. С августа 2018 года командой владеет канадский миллиардер Лоуренс Стролл, который в 2021-м переименует ее в Aston Martin.

Стролл уверен, что прошлогодняя победа будет только шагом к будущим успехам, и он готов для этого вкладывать в команду средства.

«Мы здесь ради побед, и у меня есть возможность дать нам необходимые для побед ресурсы, – цитирует Стролла Soy Motor. – Мы завоевали несколько подиумов и одну победу. Я бы хотел, чтобы в прошлом году у нас было на несколько подиумов больше и еще одна-две победы. Но бороться за большее надо постепенно.

В Формуле 1 нужны годы, чтобы добиться успеха. За ночь его не достигнешь, но и бизнес за ночь не построишь».

Помимо денег, Стролл считает важным вложением в будущий успех Aston Martin найм Себастьяна Феттеля: «Один из способов стать чемпионом – думать и вести себя как чемпионы. И это можно сделать, пригласив в команду четырехкратного чемпиона мира. Он поведет команду в нужном направлении».