Лоуренс Стролл: У меня есть средства для побед Aston Martin
Босс команды из Сильверстоуна готов вкладываться в будущий успех
В 2020 году Racing Point одержала первую победу в Формуле 1 с 2003 года, когда еще называлась Jordan. С августа 2018 года командой владеет канадский миллиардер Лоуренс Стролл, который в 2021-м переименует ее в Aston Martin.
Стролл уверен, что прошлогодняя победа будет только шагом к будущим успехам, и он готов для этого вкладывать в команду средства.
«Мы здесь ради побед, и у меня есть возможность дать нам необходимые для побед ресурсы, – цитирует Стролла Soy Motor. – Мы завоевали несколько подиумов и одну победу. Я бы хотел, чтобы в прошлом году у нас было на несколько подиумов больше и еще одна-две победы. Но бороться за большее надо постепенно.
В Формуле 1 нужны годы, чтобы добиться успеха. За ночь его не достигнешь, но и бизнес за ночь не построишь».
Помимо денег, Стролл считает важным вложением в будущий успех Aston Martin найм Себастьяна Феттеля: «Один из способов стать чемпионом – думать и вести себя как чемпионы. И это можно сделать, пригласив в команду четырехкратного чемпиона мира. Он поведет команду в нужном направлении».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин