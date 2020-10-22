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Формула 1 / Новость

Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

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Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном
Автор:
, Ответственный редактор

Как оказалось, вместе с канадским пилотом Ф1 положительный тест сдал и его отец

Ггонщик Racing Point Лэнс Стролл был вынужден отказаться от участия в Айфельском Гран При из-за расстройства желудка, а сделанный вскоре тест подтвердил у него коронавирус.

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Как стало известно агентству PA, одновременно с сыном анализ сдал и Лоуренс Стролл. У канадского миллиардера также был диагностирован COVID-19.

Владельцу Racing Point сейчас 61 год, и в силу возраста он относится к группе риска. Строллы вместе провели десять дней в изоляции у себя дома в Швейцарии – у Лоуренса, как и у Лэнса, за это время не проявилист никакие симптомы заболевания. 

После отрицательного анализа, следанного в прошедший понедельник, отец и сын получили разрешение отправиться в Портиман на очередной этап Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лоуренс Стролл , Лэнс Стролл
Автор Александр Кабановский

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