Лоуренс Стролл переболел COVID одновременно с сыном

Ггонщик Racing Point Лэнс Стролл был вынужден отказаться от участия в Айфельском Гран При из-за расстройства желудка, а сделанный вскоре тест подтвердил у него коронавирус.

Как стало известно агентству PA, одновременно с сыном анализ сдал и Лоуренс Стролл. У канадского миллиардера также был диагностирован COVID-19.

Владельцу Racing Point сейчас 61 год, и в силу возраста он относится к группе риска. Строллы вместе провели десять дней в изоляции у себя дома в Швейцарии – у Лоуренса, как и у Лэнса, за это время не проявилист никакие симптомы заболевания.

После отрицательного анализа, следанного в прошедший понедельник, отец и сын получили разрешение отправиться в Портиман на очередной этап Ф1.