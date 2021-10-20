Лоуренс Стролл назвал дебют Andretti в Ф1 логичным шагом

Еще в конце лета в паддоке Ф1 начали циркулировать слухи об интересе Майкла Андретти к покупке одной из команд Формулы 1. Чуть позже появилась конкретика: американец, сам выступавший за McLaren в 1993 году, нацелился выкупить 80% акций Alfa Romeo.

И хотя издание Racer сообщает, что по ходу Гран При США никаких объявлений можно не ждать, в целом эта история, по всей видимости, рано или поздно придет к логическому завершению.

По мнению владельца Aston Martin F1 Лоуренса Стролла, возвращение Андретти принесет Ф1 пользу.

«Это большое имя, – объяснил канадец в интервью Reuters. – Я хорошо знаю их семью, и для спорта их появление станет ценной прибавкой.

Детали этой истории мне не известны, я лишь слышал в паддоке на последнем Гран При о какой-то потенциальной активности.

Недавно они открыли в Штатах специальную компанию, предназначенную для выкупа активов. А значит, есть план купить что-то из мира гонок. Я полностью поддерживаю эту идею, в ней есть логика».

Стролл, который недавно начал строительство новой базы Aston Martin, добавил: «Каждый из нас занят тем, чтобы выйти в прибыль. Команды Ф1, если ими грамотно руководить, могут принести большую прибыль.

Гораздо проще побеждать, если ты тратишь больше соперников. Но эти времена ушли… И нынешняя ситуация играет на руку тем, кто прежде умел сражаться, расходуя меньше.

Мы умеем это. И когда ограничения бюджетов заработают всерьез, мы будем бороться среди лидеров».

В нынешнем сезоне Aston Martin идет на седьмом месте в Кубке конструкторов, а Alfa Romeo занимает девятую позицию.