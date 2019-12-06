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Формула 1 / Новость

Лоуренс Стролл может стать владельцем Aston Martin

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Лоуренс Стролл может стать владельцем Aston Martin
Автор:
, Главный редактор
6 дек. 2019 г., 11:45

О планах канадского миллиардера стать мажоритарным акционером легендарной британской марки рассказала английская автомобильная пресса.

Лоуренс Стролл – отец выступающего в Формуле 1 Лэнса Стролла и совладелец команды Racing Point – рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций компании Aston Martin. Об этом сообщил британский автомобильный журнал Autocar.

В настоящий момент британская марка, под которой выпускаются престижные модели автомобилей, демонстрирует не лучшие коммерческие и финансовые показатели. В частности, обнародованный летом пессимистичный прогноз по уровню продаж этого года привел к падению цены акций компании в два раза. А с октября прошлого года, когда акции автопроизводителя поступили в открытую продажу, они подешевели в три раза.

На фоне слухов о возможном превращении Стролла в ключевого совладельца компании стоимость акций выросла на 13 %.

Напомним, в настоящий момент Aston Martin присутствует в Формуле 1 как титульный спонсор команды Red Bull. В последние годы не раз сообщалось, что руководство британской компании всерьез обдумывает идею создания собственного мотора Формулы 1.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WEC
Автор Кирилл Качнов

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