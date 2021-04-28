Лоу: Williams давно надо было продать

Падди Лоу работал в Williams с 1987-го по 1993-й годы, выиграв с командой чемпионат-1992. В 2016 году он вернулся в Гроув в качестве технического директора, но на этот раз его работа была не столь успешной и через три года Лоу покинул команду.

Последние три сезона Формулы 1 Williams завершила на последнем месте в Кубке конструкторов. Прошлой осенью команда сменила владельцев и руководство, впервые перейдя из рук семьи Уильямс к другому собственнику. Лоу считает, что это пойдет команде на пользу.

«Честно говоря, им стоило сделать это [продать команду] раньше, – сказал Лоу в подкасте Beyond the Grid. – На это были причины, не связанные ни с кем конкретно. Команда оказалась в негативном замкнутом круге в плане финансирования. Когда я был в команде, наблюдал, что ситуация становится все хуже. Это подавляло.

Было понятно, что выхода кроме продажи не было. Я рад, что команду продали за разумные деньги и Клэр [Уильямс] с братьями что-то получили.

А у команды появился инвестор, который может исправить ее финансовое положение. Но потребуется терпение».

В сезоне-2021 Williams демонстрирует прогресс в сравнении с прошлыми годами. На Гран При Эмилии-Романьи сразу оба пилота команды вышли в Q2, а Джордж Расселл долго ехал в очковой зоне, пока не столкнулся с Валттери Боттасом.